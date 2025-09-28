Parlamentare Republica Moldova. Alarme cu bomba la București și în alte orașe din UE și SUA

Alarme cu bombă au fost semnalate, duminică, în mai multe orașe din Europa, printre care și București, dar și în Statele Unite, la secțiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare din R. Moldova.

Parlamentare Republica Moldova. Alarme cu bomba la București și în alte orașe din UE și SUA

Autoritățile moldovene au confirmat ca incidentele au avut loc la Roma și Genova (Italia), București, Ashville (SUA), Alicante (Spania) și Bruxelles (Belgia). Oficialii guvernamentali de la Chișinău au precizat că alertele fac parte din presiunile externe asupra procesului electoral și ca instituțiile statului sunt pregătite să gestioneze situația.

„Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova. Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit”, au transmis oficialii Guvernului din R. Moldova, citați de Agerpres.ro.

De asemenea, reprezentanții Executivului au asigurat că toate camerele de supraveghere amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și monitorizează procesul pentru a proteja integritatea instrumentelor electorale până la reluarea votului.

