Rezultate complet contradictorii prezentate de sondajele din Republica Moldova înaintea alegerilor de duminică

Sondajele din Republica Moldova prezintă rezultate complet contradictorii înaintea alegerilor de duminică: unele arată un avantaj puternic al formațiunii PAS, susținute de Maia Sandu, iar altele consemnează egalitate sau chiar un ușor avantaj al așa-numitului Bloc Patriotic, în realitate alianța socialiștilor și comuniștilor.

Sondajele din Republica Moldova prezintă rezultate contradictorii înaintea alegerilor| Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Un „bloc” de partide trebuie să treacă de pragul de 7% pentru a intra în Parlament, notează Defapt.ro

Ce arată ultimele sondaje din Republica Moldova:

Sondaj BOP, prezentat la 25 septembrie: PAS - 28,6%, Blocul Electoral „Patriotic”, condus de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev - 13,9% și Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi - 5,1%. Blocul Alternativa, condus de primarul Chișinăului Ion Ceban, ar lua doar 4,2%. Sondajul nu precizează dacă au fost culese date din Transnistria sau Diaspora.

, prezentat la 16 septembrie: 38,8% - PAS, 26,9% -Blocul Patriotic și 14,1% – cu Partidul Nostru. Alternativa lui Ceban nu trece pragul de 7% în acest sondaj. Sondaj iData, 8 septembrie: 36% - Blocul Patriotic, 34,7% - PAS, 8,4% – Partidul Nostru și 7,9% – Blocul Alternativa

