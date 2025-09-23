Trump face o legătură între paracetamol, vaccinuri și autism, în ciuda îndoielilor oamenilor de știință. Reacția OMS: „Nu există o relație de cauzalitate”.

Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând că acesta este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”. Comentariile președintelui american au fost condamnate de specialiști.

Trump face o legătură între paracetamol, vaccinuri și autism, în ciuda îndoielilor oamenilor de știință. Reacția OMS: „Nu există o relație de cauzalitate”.|Foto: Depositphotos.com

Președintele american Donald Trump a descurajat luni utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate, asociindu-l cu un risc ridicat de autism pentru copii, în ciuda avizelor contrare ale medicilor, notează AFP, citată de Agerpres.ro

Trump face o legătură între paracetamol, vaccinuri și autism, în ciuda îndoielilor oamenilor de știință

„Nu luați”, „nu-i dați copilului”, a declarat republicanul într-o conferință de presă la Casa Albă dedicată autismului, una dintre principalele sale preocupări.

„Se zice că în alte țări, cum ar fi Cuba, nu există Tylenol, deoarece nu își permit să îl cumpere. Ei bine, aproape că nu există cazuri de autism (acolo)”, a subliniat președintele.

Acest ingredient activ este prezent în analgezice foarte utilizate, precum Doliprane, Dalfagan și Tylenol (în Statele Unite și Canada), și este recomandat femeilor însărcinate pentru dureri sau febră, în contextul în care alte medicamente precum aspirina sau ibuprofenul sunt contraindicate, în special în ultima parte a sarcinii.

Ieșirea „iresponsabilă” a lui Trump, criticată de specialiști

A stabili în mod public o legătură între acest medicament și autism ar fi „extrem de iresponsabil și potențial periculos”, au avertizat la începutul lunii septembrie zeci de oameni de știință americani specializați în autism, după ce cotidianul The Wall Street Journal a evocat această ipoteză.

„Știința este mult mai nuanțată și incertă”, au insistat ei, avertizând că un astfel de anunț ar semăna „confuzie și teamă”.

Chestiunea existenței unei legături între paracetamol și apariția unor tulburări de dezvoltare neurologică la copii „nu este deloc nouă”, subliniază David Mandell, profesor de psihiatrie la Universitatea din Pennsylvania.

În ultimii ani, au fost efectuate numeroase studii, cu rezultate divergente.

Un studiu amplu realizat pe mai mult de 2 milioane de copii și publicat în 2024 în prestigioasa revistă medicală The Journal of the American Medical Association (JAMA) a exclus acest risc. Însă, în vara acestui an, o analiză a studiilor precedente a ajuns la o concluzie opusă, autorii acesteia avertizând totuși că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma această posibilă implicație.

Una dintre dificultățile întâmpinate de cercetători provine din faptul că este dificil să se distingă efectele administrării acestui medicament de motivele pentru care el este administrat, a explicat David Mandell.

„Se știe că febra (...) poate crește riscul de întârziere mintală și tulburări ale dezvoltării neurologice. Prin urmare, trebuie să fim foarte prudenți atunci când încercăm să determinăm care dintre acești doi factori este responsabil pentru creșterea riscului de autism”, a avertizat el.

Administrația Trump a mai anunțat aprobarea acidului folinic ca tratament potențial pentru diverse forme de autism, o cale promițătoare despre care experții afirmă că necesită cercetări suplimentare.

Autismul este o tulburare complexă cu un spectru foarte larg, a cărei origine face de multă vreme obiectul cercetărilor medicale.

Deși genetica joacă un rol important, au fost evidențiați și mai mulți factori care țin de mediul în care trăiesc persoanele diagnosticate, precum neuroinflamația și administrarea anumitor medicamente, cum ar fi antiepilepticul Depakine, în timpul sarcinii.

În primăvara acestui an, secretarul american pentru sănătate, Robert Kennedy Jr., a promis să identifice „până în luna septembrie” cauzele autismului, un angajament care i-a îngrijorat profund pe experții din medicină, având în vedere complexitatea subiectului și declarațiile publice ale acestui ministru american, un sceptic în privința vaccinurilor, care a distribuit în trecut dezinformări pe această temă.

OMS: „Nu există o relație de cauzalitate”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a reacționat, marți, la mesajul transmis de președintele Trump și arată că nu poate fi stabilită o relație de cauzalitate între administrarea unui analgezic, vaccinuri și autism.

„Anumite studii observaționale au sugerat o posibilă asociere între expunerea prenatală la paracetamol și autism, dar dovezile rămân inconsistente”, a declarat un purtător de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, întrebat despre declarațiile președintelui American, potrivit Le Figaro.

„Mai multe studii nu au stabilit nicio relație de acest tip”, a spus el, apelând la „prudență înainte de a concluziona că există o legătură de cauzalitate” între paracetamol și autism.

„Vaccinurile au salvat nenumărate vieți”

Luni, președintele american a vorbit pe larg și despre vaccinuri, solicitând modificarea calendarului de vaccinare a copiilor și asigurând că persoanele care nu se vaccinează și nu iau medicamente nu suferă de autism. Purtătorul de cuvânt al OMS a respins afirmațiile lui Donald Trump, afirmând: „Vaccinurile salvează vieți, știm asta. Vaccinurile nu provoacă autism”.

„Au salvat nenumărate vieți. Este un lucru dovedit științific și nu ar trebui pus la îndoială”, a adăugat el, îndemnând liderii să urmeze recomandările autorităților sanitare. „Știința există pentru a furniza dovezi care să ghideze politicile din întreaga lume”, a insistat Jasarevic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: