Trump susține că atacul cu drone rusești în spațiul aerian polonez a fost „o eroare”. Polonia reacționează: „Nu se pune problema unei greșeli. A fost un atac deliberat”.

Polonia reacționează la abordarea confuză a președintelui amercian Donald Trump, care a calificat pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez drept „o eroare”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei.

„Ar putea fi o eroare”, a declarat Trump jurnaliștilor când a fost întrebat despre intruziunea unor drone în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri, și pe care Varșovia a considerat-o un act deliberat.

„Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic în această situați” a adăugat președintele SUA, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Polonia reacționează: „A fost un atac deliberat”

Nu poate exista nicio greșeală, după un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la sugestia președintelui american Donald Trump că incursiunea de miercuri dimineață a unor drone ruse ar fi putut fi accidentală, potrivit sursei citate.

„Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la președintele Trump: nu se pune problema unei greșeli - acesta a fost un atac deliberat rus”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul de televiziune local Polsat News.

Miercuri dimineață, Polonia a doborât drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a utilizat puterea de foc de la începutul războiului Rusiei din Ucraina.

Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, care se află în vizită la Kiev, a răspuns, de asemenea, la cuvintele lui Trump.

Sursa: Radoslaw Sikorski - X

„În noaptea în care 19 drone rusești au trecut în Polonia, 400 (drone) plus 40 de rachete au trecut în Ucraina. Acestea nu au fost greșeli”, a declarat el, într-o înregistrare video postată pe platforma X.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va întruni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe polonez.

Cel puțin 19 drone armate rusești au pătruns în spațiul aerian polonez miercuri dimineața devreme, determinând armata poloneză, precum și alte aeronave și sisteme de apărare aeriană ale unor aliați precum Țările de Jos, Germania și Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO.

Guvernul polonez a calificat incidentul drept „un act de agresiune”, în timp ce Rusia a negat „orice intenție de a ataca Polonia” și și-a exprimat disponibilitatea de a deschide consultări cu această țară.

