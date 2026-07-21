În plină criză financiară, CFR Cluj a anunțat transferul unui fost jucător de la FC Porto: „Bem-vindo!”

CFR Cluj a anunțat că a ajuns la un acord cu jucătorul Bruno Costa (29 de ani), ultima dată la Gimhae, liga a doua din Coreea de Sud.

CFR Cluj a anunțat că a transferat încă un jucător / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj a anunțat marți că a ajuns la un acord pentru transferul mijlocașului Bruno Costa, ultima dată la Gimhae, în Coreea de Sud.

„CFRiști, vă anunțăm că începând de astăzi Bruno Costa, fotbalist portughez în vârstă de 29 de ani, va îmbrăca tricoul alb-vișiniu!

Mijlocaș polivalent, Bruno Costa este un produs al academiei FC Porto, club pentru care a evoluat în 47 de partide la prima echipă, bifând prezențe în UEFA Champions League și UEFA Europa League. În tricoul „dragonilor” a câștigat două titluri de Campion, trei Cupe, o Cupă a Ligii și o Supercupă.

În fotbalul portughez, la nivel de seniori, a adunat peste 100 de apariții în campionat și Cupă pentru formații de primă ligă precum FC Porto, Paços de Ferreira, CD Nacional și Vizela. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat în Franța, pentru Valenciennes, dar și în Coreea de Sud, unde a îmbrăcat tricoul formațiilor Gyeongnam FC și Gimhae FC 2008.

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră!”, a anunțat clubul ardelean pe rețelele de socializare.

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