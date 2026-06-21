Începe Evaluarea Națională: Peste 5.240 de elevi din Cluj vor susține probele scrise

Evaluarea națională va începe luni cu proba scrisă la Limba și literatura română: în județul Cluj, 5.244 de absolvenți ai claselor a VIII-a vor susține probele scrise.

Începe Evaluarea Națională: Peste 5.240 de elevi din Cluj vor susține probele scrise|Foto: pexels.com

De luni, 22 iunie 2026, absolvenții claselor a VIII-a vor susține probele scrise în cadrul examenului de Evaluare Națională 2026.

Peste 5.240 de elevi din Cluj s-au înscris pentru a susține examenele.

Începe Evaluarea Națională: Peste 5.240 de elevi din Cluj vor susține probele scrise

Din totalul celor 5.244 absolvenți înscriși ai claselor a VIII-a, 4.096 sunt din mediul urban, iar 1.148 sunt din mediul rural, potrivit datelor remise monitorulcj.ro de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj.

În municipiul Cluj-Napoca, 3.051 de elevi susțin Evaluarea Națională

În municipiul Cluj-Napoca probele scrise ale examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a, sesiunea iunie-iulie 2026, vor fi susținute de 3.051 de absolvenți. Dintre aceștia 2.863 învață în unități de învățământ preuniversitar de stat, iar 188 sunt școlarizați în unități de învățământ preuniversitar private.

Examenul de Evaluare Națională reprezintă un moment important al parcursului educațional.

În acest context, Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, i-a încurajat pe elevi să abordeze examenul cu calm, încredere și responsabilitate:

„Vă încurajez să abordați examenul cu calm, încredere și responsabilitate. Ați depus eforturi susținute de-a lungul anilor de școală, iar acum aveți ocazia să valorificați cunoștințele și competențele dobândite. Citiți cu atenție cerințele, organizați-vă eficient timpul de lucru și concentrați-vă asupra fiecărui subiect. Amintiți-vă că rezultatul unui examen reprezintă doar o etapă în evoluția voastră și nu definește valoarea fiecăruia dintre voi”, a declarat inspectorul școlar general al ISJ Cluj, Marinela Marc.

Șefa ISJ Cluj a subliniat că fiecare elev își va putea continua traseul educațional, fie în învățământul liceal, fie în cel tehnologic, având posibilitatea de a-și construi propriul drum către succes.

Desfășurarea probelor: supraveghere video și audio în clase

Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a începe luni, 22 iunie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Miercuri, 24 iunie 2026, se va desfășura proba scrisă la Matematică, iar vineri, 26 iunie 2026 va avea loc proba scrisă la Limba și literatura maternă, pentru cei 572 de elevi care studiază în limba minorităților naționale.

Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis în intervalul 8:00-8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe centru de examen.

Toate sălile de clasă în care se vor susține probele scrise din cadrul Evaluării Naționale 2026 pentru absolvenții claselor a VIII-a sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și audio.

Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

La finalul fiecărei probe de examen, lucrările elevilor sunt scanate și încărcate în platforma națională destinată evaluării digitalizate a lucrărilor scrise, fiind evaluate, aleatoriu, de către profesori evaluatori, din alte județe, decât cel de proveniență a lucrărilor.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării după afișarea rezultatelor inițiale

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Evaluare Națională.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Depunerea contestațiilor

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Adaptări specifice pentru elevii cu CES

Elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de adaptări specifice tipului de deficiență, conform prevederilor Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neuro-dezvoltare, care susțin examenele naționale – sesiunea 2026.

Subiectele sunt elaborate la nivel național, potrivit conținuturilor și competențelor asociate programelor de examen, valabile pentru examenul de Evaluare Națională 2026, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Primele rezultate

Primele rezultate vor fi comunicate miercuri, 1 iulie 2026, până la ora 12:00, urmată de etapa de vizualizare a lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații, conform calendarului publicat de Ministerul Educației și Cercetării.

Afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie 2026.

La nivel național, peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru a susține Evaluarea Națională, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației.

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