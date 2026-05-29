Apă GRATUITĂ la Aeroportul Internațional Cluj. Au fost montate stații de hidratare. Georgiana Sima, consilier județean: „Este o măsură de bun-simț”.

Călătorii au acces gratuit la apă potabilă, la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, deoarece acolo au fost deja montate primele stații de hibratare

Georgiana Sima, consilier al județului Cluj, la o stație de hidratare de la Aeroportul Cluj | Foto: Captură de ecran Facebook, Georgiana Sima

La Aerportul Internațional Cluj au fost deja montate primele stații de hidratare, de unde călătorii își vor putea lua apă potabilă gratuită.

„M-am bucurat să văd că deja au fost instalate primele stații de hidratare cu apă potabilă gratuită pentru pasageri. O măsură care a devenit realitate”, a spus Georgiana Sima, consilier județean, potrivit unui clip video publicat, ieri, joi, 28 mai 2026, pe pagina ei de Facebook.

Conducerea Aeroportului Cluj a ținut cont de solicitarea consilierei județene și au montat aceste stații și în zona publică, nu doar după punctul de control.

Georgiana Sima, consilier județean: „Este o măsură de bun-simț”

„Este o măsură de bun-simț, pe care am susținut-o și eu în Consiliul Judetean Cluj, mai ales în contextul prețurilor foarte mari la apă din aeroporturi. Sunt pași mici, dar importanți, care fac diferența pentru confortul și respectul față de pasageri”, a conchis Georgiana Sima.

În ședința de luni, 11 mai 2026, a Consiliului Județean Cluj, consilierul liberal Georgiana Sima a adus în discuție propunerea asigurării unor stații de hidratare (refill stations) pe Aeroportul Cluj.

„Este o măsură de bun-simț, care vine în întâmpinarea nevoilor pasagerilor, rezolvă problema achiziției apei la suprapreț din aeroporturi și, prin reducerea consumului de plastic, contribuie și la obiectivele de sustenabilitate”, a declarat consilierul județean Georgiana Sima în intervenția sa.

În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe Aeroportul din Cluj, a semnalat consilierul județean.

Tot în 11 mai 2026, în urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere.

„Contractul este semnat, la jumătatea lunii iunie vom avea amplasate 9 cișmele. Acestea vor fi amplasate după punctul de securitate, dar vom avea în vedere și amplasarea în zona publică”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

La finalul anului trecut, proiectul de lege care propunea plafonarea prețului apei în aeroporturi a fost respins în Senatul României.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: