Mihai Popa, anunț despre viitorul său: „Sunt în discuții cu clubul! Rămâne prioritatea mea”

Mihai Popa (25 de ani) a rămas liber de contract la finalul acestui sezon, după ce în a două jumătate a campionatului a evoluat pentru CFR Cluj.

Mihai Popa / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Portarul fusese împrumutat de la Torino până la finalul acestei ediții, iar acum este în căutarea unui nou angajament.

Popa este dorit în continuare în Gruia și ar avea ofertă și de la Rapid, acolo unde ar colabora din nou cu Daniel Pancu.

Popa: „Sunt în discuții cu clubul, voi lua cea mai bună decizie”

Într-un interviu acordat pentru Prima Sport, Mihai Popa a anunțat că prioritatea sa rămâne un transfer în străinătate, dar nu exclude să continue în România și în sezonul viitor.

„Pentru mine a fost o parte a doua a sezonului foarte bună, am venit în România și sunt bucuros. A fost o jumătate de sezon foarte bună și pentru mine, și pentru echipă. De când am venit, suntem pe primul loc ca și puncte.

Sunt liber de contract acum, dar prioritatea mea rămâne să merg în străinătate. Nu știu nimic despre Rapid. Nu am zis că nu rămân la Cluj, sunt în discuții cu clubul și vom vedea. Sunt șanse să rămân și aici, clar, o să calculez și voi lua cea mai bună decizie”, a spus Popa.

„Se poate face performanță în condițiile actuale”

Portarul transfer de Torino de la FC Voluntari în urmă cu trei sezoane s-a poziționat și cu privire la condițiile de antrenament ale formației din Gruia, considerate insuficiente pentru performanță de către fostul antrenor, Pancu.

„CFR e un club de top în România, asta știe toată lumea. Condițiile nu pot fi top peste tot, sunt așa la 2-3 cluburi. Eu zic că se poate face performanță în condițiile actuale, s-a făcut și se mai poate.”, a încheiat Popa.

