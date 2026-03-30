Două medii de 10 în Cluj la simularea examenului de Evaluare Națională

Cluj a avut două medii de 10 la simularea examenului de Evaluare Națională. Anul trecut, în județ nu a fost nicio medie maximă.

Clujul a avut două medii maxime la simularea examenului de Evaluare Națională 2026

La nivelul județului Cluj, simularea examenului de Evaluare Națională 2026 s-a desfășurat în 111 unități de învățământ preuniversitar, dintre care 46 de unități de învățământ preuniversitar au fost din municipiul Cluj-Napoca, pentru cei 5.754 de elevi ai claselor a VIII-a, dintre care 3.203 sunt elevi din municipiul Cluj-Napoca.

„În județul Cluj, rezultatele obținute de elevii claselor a VIII-a, la simularea examenului de Evaluare Națională, sesiunea martie 2026, evidențiază o rată a notelor peste 5,00 (cinci) de 80,14%”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj, într-un comunicat remis monitorulcj.ro.

Două medii de 10 la Cluj

În 2025, Clujul nu a avut medii de 10, dar anul acesta au fost două medii de zece.

Totodată au mai fost:

6 note de 10 la limba și literatura română

14 note de 10 la matematică

4 note de zece la limba maternă

Pe tranșe de note și pe discipline, rezultatele elevilor clujeni se prezintă astfel:

Situația promovabilității (medii) în Cluj la simularea examenului de Evaluare Națională 2026 | Sursă grafic: IȘJ Cluj

Situația notelor în Cluj pentru fiecare materie în parte la simularea examenului de Evaluare Națională | Sursă grafic: IȘJ Cluj

Rezultatele simulării sunt comunicate astăzi, luni, 30 martie 2026, individual, elevilor, de către cadrele didactice care predau la clasă. În conformitate cu prevederile O.M.E.C., nr.6058/29.08.2025, privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2025–2026, notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/părintelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Aceste rezultate urmează să fie analizate, în perioada următoare, la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Și în această sesiune a simulării examenului de Evaluare Națională 2026 lucrările elevilor au fost scanate și încărcate în platforma națională destinată evaluării digitalizate a lucrărilor scrise, fiind evaluate, aleatoriu, de către profesori evaluatori, din alte județe, decât cel de proveniență a lucrărilor.

Potrivit calendarului Ministerului Educației și Cercetării, în perioada 16–18 martie 2026, elevii claselor a VIII-a au susținut probele scrise în cadrul simulării examenului de Evaluare Națională, sesiunea martie 2026, la disciplinele: limba și literatura română, matematică și limba și literatura maternă.

