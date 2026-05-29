Emil Boc: „Indiferent cine dorește să cumpere hotelul Continental, Primăria Cluj-Napoca are prioritate, dacă clădirea istorică va fi scoasă la vânzare”

Emil Boc: „Primăria Cluj-Napoca are drept de preempțiune dacă hotelul continental va fi scos la vânzare"

„Legat de problema achiziției hotelului Continental. Din start vreau să fie foarte clar următorul lucru. Indiferent cine dorește sau va dori să cumpere acest hotel, Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj și Ministerul Culturii au dreptul și posibilitatea legală să își exercite dreptul de preempțiune, cu alte cuvinte să cumpere primii acest hotel, înainte ca alții să îl cumpere. Rămân constant și întâresc ceea ce am precizat în trecut”, a spus Emil Boc, vineri, 29 mai 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

„Aceasta este poziția oficială a Primăriei Cluj-Napoca, restul sunt povești, cancan. Nu discutăm și nu ne interesează”, a mai precizat Emil Boc.

Marți, 26 mai 2026, Andrew Tate a spus că dorește să cumpere hotelul Continental din Cluj-Napoca.

Dreptul de preempțiune în domeniul monumentelor istorice este instituit de Legea nr. 422/2001 (republicată) privind protejarea monumentelor istorice.

În prezent, clădirea nu a fost scoasă la licitație, întrucât nu a fost finalizată expertiza de evaluare. Procedura a fost întârziată inclusiv de schimbarea judecătorului din dosarul de faliment al societății Napocamin, care deține imobilul.

Potrivit informațiilor prezentate, expertul desemnat nu a finalizat încă raportul de evaluare, iar chiar și după finalizarea acestuia există posibilitatea contestării în instanță. În aceste condiții, licitația pentru valorificarea clădirii ar putea avea loc abia în toamna acestui an.

Istoria unei clădiri lăsate în degradare

Hotelul Continental, o clădire simbol din centrul Clujului, a fost vândut în 2004 către o firmă din Alba Iulia, însă nu a mai beneficiat de investiții ulterioare, intrând treptat într-un proces avansat de degradare.

Ulterior, în 2013, imobilul a fost cumpărat de societatea Napocamin, controlată de omul de afaceri Ioan Bene, pentru suma de cinci milioane de euro. Achiziția a fost realizată printr-un credit bancar, garantat cu ipotecă pe clădire.

În timp, firma nu și-a mai putut achita obligațiile financiare și a intrat în insolvență, iar ulterior în faliment. Creanța a fost cesionată și ulterior vândută, iar în prezent procedura de valorificare a activelor este în curs.

