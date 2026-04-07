Cluj-Napoca, gazda Olimpiadei naționale de limba maghiară. Șefa IȘJ, Marinela Marc: „Este un oraș care inspiră”.

În perioada 7-10 aprilie 2026, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj organizează ediția 2026 a Olimpiadei naționale de limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen”.

În perioada 7-10 aprilie 2026, Ministerului Educației și Cercetării, prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj, organizează, în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Colegiul Național Unitarian „János Zsigmond”, etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Maghiară „Mikes Kelemen”.

180 de elevi, prezenți la Cluj pentru Olimpiada de limba maghiară

Acestă competiție națională reunește la Cluj-Napoca 180 de elevi din toate județele țării, calificați la etapa națională, ca urmare a susținerii etapei județene, însoțiți de 22 de profesori însoțitori. Din comisia central de evaluare fac parte 22 de cadre didactice, potrivit deciziei emise de Ministerul Educației și Cercetării.

Pe durata șederii la Cluj-Napoca vor, elevii participanți la olimpiadă vor avea posibilitatea, după desfășurarea probelor scrise, să viziteze facultăți de prestigiu din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”Cluj-Napoca, precum și din cadrul Universității „Sapientia” Cluj-Napoca.

Inspector general IȘJ, Marinela Marc: „Cluj-Napoca vă întâmpină cu istoria sa vie”

„Dragi elevi, vă felicit din inimă pentru calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Maghiară „Mikes Kelemen”! Prezența voastră aici, la Cluj-Napoca, este dovada muncii, pasiunii și dedicării pe care le-ați investit în studiul limbii și literaturii maghiare. Această etapă nu este doar o competiție, ci și o celebrare a culturii, a sensibilității și a creativității voastre. Fiecare dintre voi aduce o perspectivă unică, o voce proprie și o dragoste autentică pentru cuvânt. Cluj-Napoca vă întâmpină cu istoria sa vie, cu energia unui mare centru universitar și cultural și cu ospitalitatea oamenilor săi. Sperăm ca zilele petrecute aici să vă aducă inspirație, prietenii frumoase și bucuria competiției trăite la cel mai înalt nivel.

Gazda dumneavoastră la Olimpiada națională de limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen” este un oraș prin excelență al educației, inovației și performanței, dar și al multilingvismului, al multiconfesionalismului și al libertății de exprimare. Cluj-Napoca este un spațiu în care tradiția academică se împletește firesc cu spiritul modern, unde ideile prind contur, iar excelența este cultivată zi de zi în școli, universități, institute de cercetare și centre culturale de prestigiu. Cu o viață universitară efervescentă, o comunitate tânără și creativă și un puternic dinamism cultural, orașul oferă un mediu care inspiră învățarea, dialogul și dezvoltarea personală. Aici, patrimoniul istoric și arhitectural se armonizează cu energia unui important pol al tehnologiei și antreprenoriatului, conturând un loc în care performanța nu este doar celebrată, ci construită cu perseverență. Ne dorim ca experiența dumneavoastră la Cluj-Napoca să fie una memorabilă, să descoperiți un oraș primitor, viu și motivant, să legați prietenii frumoase și să trăiți bucuria competiției la cel mai înalt nivel al pasiunii pentru limba și literatura maghiară. Mult success tuturor!”, declarat Marinela Marc, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

