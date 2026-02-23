UBB Cluj a alocat peste 40 mil. lei pentru susținerea financiară a studenților în perioada 2023-2025

Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a anunțat că, în perioada 2023-2025 a alocat peste 40 de milioane de lei pentru susținerea financiară a studenților.

Studenții Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au beneficiat de sprijin constant din partea universității, care a alocat, doar în ultimii trei ani, peste 40 de milioane de lei din veniturile proprii pentru susținerea, sub diferite forme, a studenților ei.

„Confortul studenților reprezintă una dintre prioritățile noastre, astfel încât încercăm în mod constant să venim în sprijinul lor, atât prin facilitățile pe care le oferim la nivel de condiții de trai – cazare, masă, opțiuni de petrecere a timpului liber, cât și prin susținerea financiară pe care o acordăm permanent, sub diferite forme”, afirmă reprezentanții conducerii UBB.

UBB Cluj va continua susținerea studenților

În acest sens, doar în perioada 2023-2025, studenții UBB au primit din partea universității sprijin financiar de peste 40 de milioane de lei sub forma burselor suportate din fondurile proprii ale UBB, a asistenței sociale și a fondurilor alocate pentru sprijinirea proiectelor studențești.

Potrivit rapoartelor financiare, 20,6 milioane de lei au fost alocați de UBB pentru bursele suportate din venituri proprii în ultimii trei ani, în timp ce, în aceeași perioadă, pentru susținerea proiectelor studențești au fost alocați peste 4 milioane de lei, iar pentru asistența socială suportată tot din veniturile proprii ale Universității s-au alocat peste 17 milioane de lei.

UBB Cluj a anunțat că susținerea studenților va continua și în perioada următoare, atât sub forma burselor, a asistenței sociale, a implicării financiare în proiectele studențești, dar și a reducerilor acordate la taxele de școlarizare și facilități.

La aceste fonduri se adaugă sumele alocate de universitate pentru acoperirea facturilor pentru utilitățile pe care studenții cazați în cămine nu trebuie să le achite, fapt care reduce consistent costurile vieții.

Căminele UBB Cluj, cele mai ieftine din România

„Studenții noștri plătesc, în acest moment, maximum 170 de lei pentru cazarea în căminele Universității noastre, costul cazării la UBB fiind cel mai mic înregistrat la nivel național. Toate facturile sunt suportate de universitate, nu de studenți, iar noi încercăm, în același timp, să investim constant, atât în spațiile de cazare, cât și în cele didactice, tocmai pentru ca studenții noștri să aibă un nivel de confort cât mai ridicat și o experiență cât mai bună în ceea ce privește viața de student. În acest moment, UBB este universitatea care își susține, conform cifrelor din analizele comparative, cel mai mult studenții în ceea ce privește accesibilitatea costurilor pentru studii și cazare, și se orientează, în același timp și pe sprijinirea masivă a comunității studențești prin burse și asistență financiară acordată din fondurile proprii”, adaugă conducerea UBB.

