Elevii de gimnaziu de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, calificare spectaculoasă în etapa națională a competiției internaționale de robotică FIRST LEGO League

Echipa de robotică de gimnaziu a Colegiului Național „Emil Racoviță" din Cluj-Napoca s-a calificat la finala națională a competiției internaționale de robotică FIRST LEGO League Challenge, ediția 2026.

Elevii de gimnaziu de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, calificare spectaculoasă în etapa națională a competiției internaționale de robotică FIRST LEGO League|Foto: TechExplorers

Echipa de robotică de gimnaziu a Colegiului Național „Emil Racoviță" din Cluj-Napoca (CNER) a reușit o calificare spectaculoasă în etapa națională a competiției de robotică FIRST LEGO League Challenge, pas decisiv înainte de scena internațională.

„Robotul nostru a luptat eroic, iar toată echipa (elevi și mentori) am avut parte de un rollercoaster de emoții: bucurii, râsete și speranțe”, arată membrii echipei.

Elevii de gimnaziu de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, calificare spectaculoasă în etapa națională a competiției internaționale de robotică FIRST LEGO League

Faza regională s-a desfășurat în ultima zi a lunii ianuarie, la Alba Iulia. FIRST LEGO League este o competiție internațională ce îi provoacă pe tineri să gândească precum cercetătorii și inginerii. Programul se adresează copiilor cu vârste între 9 – 16 ani și încurajează lucrul în echipă pentru identificarea și soluționarea unor probleme reale, folosind tehnologia Lego.

Competiția îi stimulează pe participanți să exploreze domeniile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) printr-o experiență practică și interactive.

Până să ajungă la competiția FIRST, elevii de la CN „Emil Racoviță” din Cluj au trecut și pe la concursul național de robotică NextLab.Tech, ediția 2025, unde au câștigat primele poziții la categoria MIRO 9–12 ani, locurile 1, 2, 3, 4, 5, 8 și 9 la finala națională.

Competițional, echipa clujeană a participat la trei meciuri (Robot Game) cu robotul la mesele oficiale de concurs, unde a obținut 360, 270, 215 puncte. Conform regulilor, a contat cel mai mare punctaj (360 puncte), iar astfel elevii clujeni s-au clasat pe locul 4 la Robot Game, din 21 de echipe.

Proiect inovator în fața juriului: prototip de pensulă cu senzor, pentru protecția artefactelor

În fața juriului, echipa a prezentat proiectul inovator: o pensulă cu senzor de presiune.

Proiectul inovator al elevilor clujeni, „Pensula cu senzor de presiune”, în etapa de jurizare|Foto: TechExplorers

„Inovația noastră constă în faptul că am pornit de la o pensulă obișnuită și am creat un prototip de pensulă cu senzor de presiune și cod, care ajută arheologii să protejeze artefactele atunci când le curăță, prin avertizare vizuală și sonoră atunci când aplică o presiune prea mare pe artefact”, arată sursa citată.

Tot în fața echipei de jurizare, a fost prezentat și parcursul echipei clujene, axat pe implementarea celor 6 valori fundamentale ale competiției și spiritului FIRST:

*Descoperirea (noi idei)

*Inovația (creativitate)

*Impactul (aplicarea învățării)

*Includerea (respectarea diversității)

*Lucrul în echipă (forța colectivă)

*Distracția (celebrarea muncii)

În cadrul FIRST LEGO League, echipele sunt evaluate nu doar pentru performanța robotului, ci și pentru modul în care își construiesc proiectul de inovare, pentru designul tehnic al soluțiilor și pentru valorile promovate în echipă – cooperare, respect, fair-play și capacitatea de a comunica eficient.

Etapa națională a competiției va avea loc la București, pe 8 martie, și va aduna cele mai bune echipe din toată țara, care vor concura pentru a merge mai departe, la etapa internațională a competiției.

Toți membrii echipei competiționale sunt în clasa a VI-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca:

*Sofia Rusu (VI D) = căpitan echipă / marketing / strângere de fonduri

*Alexandru Betea (VI D) = programare / hardware / logistică

*Elena Betea (VI D) = grafică / marketing / strângere de fonduri

*David Beuran (VI B) = hardware / logistică / programare

*Anastasia Crișan (VI B) = marketing / grafică / asamblare

*Carina Lațiu (VI D) = programare / hardware / management echipamente

*Albert Nistor (VI B) = programare / asamblare

*Tudor Rus (VI A) = hardware / strângere de fonduri / documentare

*Tudor Sima (VI D) = logistică / programare / asamblare

*Marc Șimonca (VI B) = hardware / asamblare

*Albert Toman (VI D) = hardware / programare / logistică

Echipa elevilor de la CN „Emil Racoviță” va continua pregătirile săptămânale pentru etapa națională: în fiecare vineri, după ore, precum și în după-amiezile de duminică.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: