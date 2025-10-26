Nouă elevi din Cluj s-au calificat în finala națională a concursului de robotică NextLab.Tech

Nouă elevi de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca s-au calificat în ultima etapă a concursului de robotică NextLab.Tech, la proba Line Follower Basic.

Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca | Foto: Wikipedia

Clujul excelează din nou! Un grup de nouă elevi din clasa a VI-a de la Colegiul Național „Emil Racoviță” au impresionat la concursul de robotică NextLab.Tech, iar la proba Line Follower Basic au ajuns până în ultima etapă, care va avea loc la București, pe 1 noiembrie 2025.

Pentru a ajunge în finala națională, ei au fost nevoiți să treacă prin două faze de selecție și să depună eforturi considerabile.

Tinerii au muncit vreme de cinci luni în cadrul clubului de robotică al școlii, organizat, de regulă, după orele de curs, dar și pe perioada vacanței de vară pentru a obține rezultatele dorite.

Este vorba despre Marc S. (robot Zopi), Anastasia C. (robot Aty), Elena B. (robot Lando), Cezar F. (robot MURO), Albert N. (robot Paul), Alexandru B. (robot MSE-6), Tudor S. (robot Codex), David B. (robot Apollo) și Sofia R. (robot Shrekina).

Susținuți într-o mare măsură de părinți și de școală, care le-au pus la dispoziție o sală de bibliotecă pentru întâlniri și antrenamente, ei au stabilit un record: reprezintă școala cu cei mai mulți elevi calificați la finala națională din acest an.

