Daniel Pancu nu se va putea baza pe un jucător important la derby-ul cu Universitatea Cluj!

CFR Cluj și Universitatea Cluj se întâlnesc sâmbătă, 7 februarie, de la ora 20:00, în primul #DerbyDeCluj din acest an.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj

Fosta campioană se gândeşte acum chiar la calificarea în play-off-ul Superligii, cu toate că situaţia părea compromisă în momentul în care Daniel Pancu a semnat cu CFR.

Vişiniii sunt acum pe locul 7, la doar un punct de FC Botoşani, echipa de pe locul 6.

Victoria din ultima etapă, scor 1-0 pe terenul celor de la UTA Arad, s-a lăsat şi cu urmări negative pentru tehnicianul ardelenilor.

Formaţia din Gruia se pregăteşte acum de un adevărat test pentru play-off, contra rivalei din oraş, Universitatea, însă nu se va putea baza pe unul dintre jucătorii cheie de la mijlocul terenului.

Datorită cartoanşului galben încasat la Arad, Tidiane Keita va fi suspendat pentru duelul de sâmbătă. Astfel, Pancu este pus într-o situaţie în care va trebui să aleagă dintre Karlo Muhar, Alin Fică, Adrian Păun şi Damjan Djokovic ca jucători la mijlocul terenului.

