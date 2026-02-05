Primăria reacționează în problema suspendării lucrărilor la centura metropolitană și acuză „atacuri politice” fără fundament juridic: „Toate condițiile legale au fost respectate”

Municipalitatea clujeană vine cu clarificări în privința suspendării lucrărilor la centura metropolitană, în contextul conflictului juridic dintre asociații care au obținut contractul de lucrări, și arată că au fost solicitate verificări suplimentare din partea instituțiilor competente.

În contextul acuzațiilor lansate în spațiul public cu privire la suspendarea lucrărilor la centura metropolitană a Clujului, Primăria vine cu clarificări.

„Decizia de suspendare a contractului a fost fundamentată pe prevederile art. 38.1 din Acordul contractual, coroborate cu art. 12 alin. (8) și (11) din același acord, care consacră răspunderea solidară a asocierii față de Beneficiar și caracterul neopozabil al înțelegerilor interne dintre asociați”, transmite administrația locală.

Practic, municipalitatea clujeană dezminte informațiile vehiculate de Asociația Pro Infrastructura, care punea la îndoială capacitatea administrativă de implementare a proiectului centurii.

„Asociatia Pro Infrastructura - divizia înarmată a USR - se remarcă din nou prin atacuri politice fără fundament juridic!

Din respect pentru opinia publică și pentru corecta informare a opiniei publice facem următoarele precizări în legătură cu afirmațiile Asociației Pro Infrastructură:

Este esențial de subliniat că nu orice dispută internă între membrii unei asocieri afectează validitatea atribuirii unui contract”, arată Primăria Cluj-Napoca într-un comunicat.

La finalul săptămânii trecute, Primăria Cluj-Napoca a cerut firmei care supervizează construcția tronsonului II al Centurii Metropolitane să suspende temporar executarea contractului. Decizia vine în contextul conflictului juridic apărut între doi dintre asociații câștigători ai licitației. Măsura vizează clarificarea situației legale a contractului și asigurarea fondurile necesare pentru derularea proiectului.

„În speță însă, situația semnalată de asociatul Integral depășește nivelul unei simple neînțelegeri comerciale apărute în faza de execuție. Acesta a afirmat, în toamna anului 2025 – ulterior semnării contractului în mai 2025 – că nu a semnat acordul de asociere prezentat atât în cadrul procedurii de atribuire, cât și în original, la momentul semnării contractului.

O asemenea susținere afectează însăși premisa juridică în baza căreia oferta comună a fost depusă și evaluată, respectiv existența unei asocieri asumate de toți membrii săi. Din acest motiv, situația impune verificări suplimentare din partea instituțiilor competente ale statului, verificări pe care Municipiul Cluj-Napoca le-a solicitat deja.

În funcție de concluziile acestor verificări, vor fi luate deciziile legale corespunzătoare.

În ceea ce privește evaluarea ofertei și semnarea contractului, precizăm că toate condițiile legale ce incumbă unei autorități contractante au fost respectate, atât anterior, cât și ulterior depunerii ofertelor.

Procedura s-a desfășurat sub monitorizarea ANAP, a fost realizată de o comisie de evaluare, cu experți cooptați, cu respectarea Ordinului ANAP nr. 1170/2022 și a normelor interne, iar raportul procedurii a fost avizat cu aviz conform necondiționat de către ANAP.

De asemenea, anterior semnării contractului, a existat o precizare expresă din partea Comisiei Europene privind îndeplinirea pașilor legali, semnarea contractului fiind realizată doar după primirea acestui răspuns.

În ceea ce privește eventuale suspiciuni legate de „măsluirea” documentelor, Municipiul Cluj-Napoca nu are competența legală de a se pronunța asupra acestora. Conform cadrului legal, responsabilitatea pentru conținutul și autenticitatea documentelor depuse revine exclusiv ofertantului, inclusiv liderului asocierii care a transmis oferta în SEAP”, transmite Primăria Cluj-Napoca.

Conflict juridic între asociați

În urma licitației, în mai 2025 a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la centura metropolitană.

Contractul a fost semnat între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Asocierea Dimex 2000, HYDROSTROY AD (Asociat), INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI.

În prezent, în cadrul proiectului, între liderul de asociere și unul dintre asociați, există un conflict juridic care ar putea afecta derularea acordului contractual încheiat în vederea implementării proiectului.

Primăria vrea să contracteze servicii juridice de 50.000 de euro din cauza conflictului dintre asociații care au câștigat licitația pentru centura metropolitană

Administrația locală a fost notificată despre existența acestui conflict în septembrie 2025, iar echipa de implementare desemnată în cadrul proiectului a solicitat liderului asocierii lămuriri cu privire la aspectul semnalat.

Acum, pentru a preveni anumite situații ce ar putea periclita realizarea centurii metropolitne, proiect realizat cu bani europeni, administrația locală intenționează să contracteze servicii juridice de specialitate.

