Rezultate excepționale pentru Cluj în finala concursului de robotică NextLabTech: elevii de la „Emil Racoviță” domină topul național

Clujul, prin elevii de gimnaziu ai Colegiului Național „Emil Racoviță" din Cluj-Napoca (CNER), a dominat pur și simplu topul finalei naționale a concursului de robotică NextLabTech, ediția 2025, ocupând locurile 1, 2, 3, 4, 5, 8 și 9 la proba line-follower basic!

Un grup de nouă elevi din clasa a VI-a de la Colegiul Național „Emil Racoviță” au impresionat la concursul de robotică NextLab.Tech: pentru a ajunge în finala națională, care s-a desfășurat în 1 noiembrie, ei au fost nevoiți să treacă prin două faze de selecție și să depună eforturi considerabile. Tinerii au muncit vreme de cinci luni în cadrul clubului de robotică al școlii.

Dintre cei peste 130 de elevi din toată țara calificați la etapa națională a acestui concurs, la proba line-follower basic, dintre care peste 100 s-au prezentat la concurs și au susținut efectiv proba, elevii clubului de robotică al CNER gimnaziu, care au obținut performanțe deosebite și medalii de „robocampion”, sunt:

*Elena Betea – 6D (locul 1 și premiul I cu 11,43 secunde)

*Albert Nistor – 6B (locul 2 și premiul II cu 11,93 secunde)

*Alex Betea – 6D (locul 3 și premiul III cu 12,24 secunde)

*Cezar Ferdeș – 6D (locul 4 și mențiune cu 12,26 secunde)

*Marc Simonca – 6B (locul 5 și mențiune cu 13,57 secunde)

*Tudor Sima – 6D (locul 8 și mențiune cu 13,98 secunde)

*Anastasia Crișan – 6B (locul 9 și mențiune cu 14,42 secunde)

Alți doi elevi ai clubului (David Beuran – 6B și Sofia Rusu – 6D) s-au calificat și au participat la finala națională, dar, din păcate, au avut ghinionul să nu le funcționeze roboții în sala de concurs, din cauze tehnice care nu au ținut de ei. În schimb, au câștigat și ei experiența participării la o finală națională foarte competitivă, o performanță în sine și vor avea șansa, anul viitor, să-și ia revanșa.

Rezultate de top pentru Cluj la finala NextLabTech|Foto: CNER

Elevii au beneficiat de susținerea conducerii școlii, precum și de sprijinul financiar al părinților, fără de care ar fi fost mai greu de ajuns până aici. Este de menționat și apreciat și sprijinul Primăriei Cluj-Napoca, care, pentru calificarea la națională, a pus la dispoziție, în mod complet gratuit, două locații ale Centrului pentru Tineret Cluj, pentru antrenamente.

Premii pentru „robocampionii” clujeni

Fiind un concurs școlar recunoscut oficial de Ministerul Educației, elevii vor primi din partea Ministerului Educației și premii în bani:

*Premiul I = 1.000 lei

*Premiul II = 700 lei

*Premiul III = 500 lei

*Mențiune = 300 lei

Toată munca de învățare, pregătire și coordonare a clubului a fost făcută exclusiv de o echipă de voluntari, care au dedicat în mod gratuit timp, muncă, cunoștințe și alte resurse pentru a-i ajuta pe elevi în cele 6 luni de antrenamente înainte de concurs.

Echipa de voluntari a fost compusă din:

*Cornel Rusu – învățare, pregătire și coordonare (părinte)

*Sergiu Crișan – suport logistic (părinte)

*Bogdan Betea – pregătire și suport tehnic (părinte)

*Andreea Socaciu – suport tehnic (elevă CNER, clasa a IX-a B)

*Tocaciu Emilia – suport tehnic (voluntar extern)

Deviza clubului de robotică al Colegiului Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca este: „Nu este vorba despre roboți. Nu îi învățăm pe copii doar să construiască roboți. Folosim roboții ca să «construim» viitori adulți – mai curioși, mai curajoși și mai pregătiți pentru un viitor mai inovator decât ni-l putem imagina astăzi”.

