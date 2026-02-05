Temperaturi în creștere cu maxime de 10 grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea continuă să se încălzească, iar maximele ajung la 10 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 5 februarie| Foto: monitorulcj.ro

Joi, 5 februarie, vremea va continua să se încălzească, astfel că valorile termice se vor situa peste cele specifice datei din calendar. Cerul va fi temporar noros în nord-vestul țării, unde vor fi ploi pe arii restrânse, iar în rest se vor semnala înnorări persistente și va ploua. În zonele montane înalte vor predomina ninsorile, cu intensificări ale vântului.

Temperaturile maxime se vor situa între 2 - 14 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 7 grade Celsius.

În Cluj, temperaturile vor fi în creștere, cu maxime de 10 grade Celsius, însă vremea va rămâne închisă, cu un cer preponderent noros și reprize scurte de ploi. Minimele termice vor indica 2 grade Celsius, iar în zonele montate ale județului se vor semnala intensificări ale vântului.

Vineri, vremea va fi parțial însorită, iar maximele termice se vor menține în jurul valorilor de 8 – 10 grade Celsius.

