Elevi clujeni, premiați la Gala DpIT pentru aplicații pentru aer curat, salvare de vieți sau împrumuturi mai sigure

Câteva echipe de elevi din Cluj-Napoca s-au remacat recent la Gala Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT” (DpIT) 2025. Aplicațiile create de ei propun soluții revoluționare în domenii precum monitorizarea calității aerului, detectarea mai rapidă a persoanelor care riscă să se înece, depistarea precoce a leziunilor canceroase ale pielii, împrumuturi mai sigure, îngrijirea mai eficientă a animalelor de companie, călătorii mai sigure și multe altele.

Parterul și Aula FSEGA (Facultatea de Studii Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB Cluj-Napoca) au găzduit marți, 11 noiembrie cea de-a 11-a ediție a Expoziției Aplicațiilor și a Galei DpIT. Cei prezenți au vizitat standurile celor 21 de echipe realizatoare de aplicații, s-au realizat conexiuni și schimburi de experiență, iar la final au ales și echipa câștigătoare a Premiului Publicului. De asemenea, au fost anunțate și premiile ediției, desemnate de un juriu specializat, după cum urmează:

Premiul 1 a fost acordat pentru aplicația Airsy. Aceasta constă într-un ecosistem inteligent și portabil de monitorizare a calității aerului, conceput pentru viața urbană modernă. Proiectul dispune de indicatori cheie de mediu, cum ar fi poluarea aerului, alergenii și multe altele, oferind informații în timp real prin intermediul unei aplicații mobile. Echipa realizatoare este alcătuită din elevi din Cluj-Napoca: Lupaș Robert-Șerban, Mărginean David (ambii de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”), Rebei Alexia-Nicoleta (Colegiul Național „Gheorghe Șincai”) și Vincze Elisa-Beatrice (Liceul Teoretic „Avram Iancu”) şi a fost mentorată de Duma Cristina, Puiac Silvia şi Toth Naomi în cadrul companiei MSG System România.

Video: https://youtu.be/NJv6R4CtDjw

Premiul 2 a revenit realizatorilor aplicației Code Neptune. Aceasta a fost concepută ca asistent AI pentru salvamari, care să îi ajute să detecteze mai rapid persoanele aflate în pericol de înec. Folosind camere montate pe turnurile salvamarilor, computer vision și un flux video live, aplicația indică înotătorii aflați în pericol. Echipa este formată din elevi din Cluj-Napoca: Dan Luca (Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”), Filimon Gabriel-Cristian, Şerban Emilia-Roxana (ambii de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”), Groșan Giulia (Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”), Suciu Radu-Nicolae (Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”) şi a fost mentorată de Dadun Mihai şi Băjenaru Sorin în cadrul Centrului de Inginerie Bosch din Cluj.

Video: https://youtu.be/tpc5ArUuFwA

Premiul 3 a fost acordat pentru aplicația Prevederma. Creată pentru prevenție, aceasta scanează leziunile pielii pentru a oferi probabilități procentuale a afecțiunilor canceroase și precanceroase. Cu cât detectarea este mai timpurie, cu atât tratamentul este mai eficient. Echipa realizatoare este alcătuită din elevii clujeni Bocance Alissa-Sofia-Maria, Nadăș Cătălin-Iuliu (Liceul Teoretic „Avram Iancu”), Coța Maria-Bianca, Nistor Iulian (Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”) și Vicașiu Vlad (Liceul Teoretic „Lucian Blaga”), şi a fost mentorată de Goga Cătălin şi Cornea Georgiana în cadrul companiei Accesa România.

Video: https://youtu.be/ymqRi8Q7zEM



"A fost primul meu an ca mentor în programul Academia DpIT şi am avut parte de o experiență plăcută alături de elevii de liceu. M-a impresionat faptul că aveau deja cunoștințe avansate de programare/elemente de software development care sunt predate în mod normal la facultate și sunt peste nivelul de liceu. Am observat că datorită ajutorului oferit de AI au reușit să aducă un proiect de la nivel de idee la stadiul unui produs software funcțional într-un timp foarte scurt. De asemenea, am fost impresionat de cunoștințele pe care elevii le-au acumulat în cursul programului și de avantajul pe care îl vor avea în cadrul facultății și mai apoi pe piața muncii, unde se cere experiență pentru aproape orice poziție în industria IT", a declarat Cătălin Goga, Junior Java Software Engineer la Accesa şi mentor al echipei Prevederma.

Alte premii speciale au fost acordate după cum urmează:

Premiul GlobalLogic1 a fost câştigat de GreenPath, care ajută la semnalarea zonelor cu deșeuri, găsirea locuri de reciclare și chiar la conectarea la evenimente de voluntariat. În plus, aplicația verifică și semnalează zonele unde apar defrișări excesive. Echipa realizatoare este formată din elevii clujeni Chira Alexandru-Cristian, Covrig Oana-Diana (Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”), Moldovan Radu Andrei (Liceul Teoretic „Avram Iancu”), Tătar Maria (Liceul Teoretic “Eugen Pora”) şi Șerban Andrei-Eugen de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda. Echipa a fost mentorată de Cristescu Marius, în cadrul GlobalLogic Cluj.

Video: https://youtu.be/CcwKzAydz2A

Premiul GlobalLogic2 a revenit echipei care a realizat Nexo, o platformă de împrumuturi peer-to-peer (P2P) care conectează direct investitorii cu solicitanții de finanțare. Aplicația facilitează tranzacțiile financiare fără a implica instituțiile financiare clasice. În plus, îi ajută pe cei care au nevoie de bani să obțină finanțare rapidă și le oferă investitorilor posibilitatea de a genera câștiguri din dobânzi. Echipa din spatele Nexo este alcătuită din elevii clujeni Filip Iulia-Petra (Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”), Gruescu Andreea-Elena (Colegiul Național „Emil Racoviță”), Marchiș Tudoe, Mureșan Andi (ambii de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”) și Potoră Andrei-Ciprian (Liceul Teoretic „Avram Iancu”). Mentorul echipei este Mihoc Janos de la GlobalLogic.

Video: https://youtu.be/G5q2X5pUcAo

De asemenea, Premiul .msg a fost desemnat echipei din spatele Travel Master, o aplicație de călătorie care creează rute personalizate pe baza preferințelor utilizatorului. Echipa realizatoare este din Cluj-Napoca: Boerescu Tudor-Ioan, Chisăliță-Crețu David-Corneliu (ambii de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”), Guzu Andrei-Filip (Colegiul Național „Emil Racoviță”), Hallangoș Alexandra (Liceul Teoretic „Avram Iancu”) și Marian Alexia-Ioana (Liceul Teoretic „Lucian Blaga”). Ei au fost îndrumaţi de o echipă de mentori formată din Vass Reka, Katona Aron şi Bondor Mihaela de la MSG System România.

Video: https://youtu.be/GNB7jeHveyU

Totodată, Premiul Accesa a ajuns la echipa realizatoare a aplicației mobile Pongo, dedicată îngrijirii digitale a animalelor de companie, care conectează proprietarii și cabinetele veterinare printr-o platformă centralizată. Scopul ei este să asigure o comunicare mai bună, tratamente respectate, vaccinări la timp și evidență medicală accesibilă pentru toate animalele, în orice moment. Echipa realizatoare este formată din liceeni din Cluj-Napoca: Arion Cristina- Maria (Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”), Giurgiu Denisa-Maria (Liceul Teoretic „Eugen Pora”), Lenghel Ciprian Patric, Petrescu Radu-Andrei, (Liceul Teoretic „Lucian Blaga”) și Végh Eric-Gabriel (Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”). Mentorii echipei sunt Dorog Daria, Ciban Răzvan şi Motogna Victor de la Wolfpack Digital.

Video: https://youtube.com/shorts/2rC1op49ME8

Alte premii au fost acordate unor echipe din diverse zone ale țării:

Premiul Bosh a fost adjudecat de realizatorii aplicației Twist. Practic, aceasta constă într-un set de bandane inteligente care se așează pe diferite părți ale corpului pentru verificarea corectitudinii exercițiilor sportive/ recuperative și îmbunătățirea acestora într-un mod gamificat, conectate la o aplicație de mobil. Echipa a fost mentorată de Ghinea Alin şi Hrihoreanu Radu în cadrul Kronsoft Development.

Video promo Twist: https://youtu.be/d8-2z7qHAjU

Premiul GlobalLogic3 a fost acordat pentru WilderNav, o aplicaţie care te ajută să găsești rapid drumul spre civilizaţie atunci când te pierzi în pădure. Proiectul include o hartă interactivă, busolă, ghiduri şi documente PDF utile pentru orientare şi supravieţuire, toate într-o aplicaţie de telefon. Echipa a fost mentorată de Prisecaru Emilia, la sediul din Oradea a companiei GlobalLogic.

Video: https://youtu.be/b5MyOZjX4aQ

De asemenea, echipa de studenţi de la Universitatea din Oradea a fost recompensată cu Premiul Special pentru aplicaţia CarAgent, pe care au dezvoltat-o sub îndrumarea mentorilor Iancu Timotei şi Brans Daniel de la GlobalLogic Oradea. Aplicația îi ajută pe cumpărătorii de mașini să găsească vehiculul potrivit.

Video: https://youtube.com/shorts/FLbCx5j5qko

Nu în ultimul rând, Premiul Publicului a fost căștigat de echipa Code Neptune.

Titlul „Șeful de promoție Academia DpIT 2025” a fost acordat elevei Vincze Elisa-Beatrice, de la Liceul Teoretic "Avram Iancu'' din Cluj-Napoca, care a obţinut cel mai mare punctaj la evaluările din timpul programului absolvind academia cu nivelul de competență Experimentat.

Proiectele din cadrul ediției din acest an a Academiei DpIT au fost realizate de 21 de echipe de elevi și studenți din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Oradea, Brașov, Câmpina, Iași, Fetești, Vaslui, Sibiu, Ploieşti sau Bucureşti.

Juriul ediției: Prof. PhD. Simona Motogna (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj - UBB), Vencel Biro (GlobalLogic România), Radu Filimon (Bosch România), David Stan (Accesa România), Ioan Pârv (MSG Systems România), Radu Florin Miron (Universitatea Tehnică Cluj – Napoca), Adrian Pintea (Inspectoratul Şcolar Județean Cluj) şi Andrei Kelemen (Cluj IT Cluster).

„Participanții Academiei DPIT reușesc să ne surprindă an de an cu proiecte tot mai ingenioase, utile, complexe și îndrăznețe. Elevii au urcat pe scenă plini de încredere, iar emoțiile evidente le-au făcut efortul cu atât mai impresionant. Au prezentat proiecte creative, bine structurate și cu potențial real, multe dintre ele realizate complet remote. Remarcabil a fost nu doar nivelul tehnic, ci și coeziunea și munca de echipă din spatele fiecărei prezentări.

Programul DPIT este impresionant. Le oferă tinerilor o experiență concretă despre cum ideile se transformă în rezultate: prin lucru în echipă, respectarea deadline-urilor și curajul de a-și prezenta munca. Am fost cu adevărat inspirat de această combinație de competență și creativitate”, a conchis Vencel Biro, Competency Center Manager la GlobalLogic România, membru al juriului.

Despre Academia DpIT

Programul „Academia DpIT”, organizat de Asociația „Descoperă-ți Pasiunea în IT” și iniţiat în 2014 la Cluj, oferă liceenilor din toată țara șansa unică de a experimenta direct responsabilitățile dintr-o companie de tehnologie și de a lucra în echipă la dezvoltarea propriilor proiecte într-un mediu care reflectă realitatea profesională. Participarea în program este gratuită, inițiativa fiind susținută de peste 45 de parteneri atât din mediul de business, cât și din învățământul preuniversitar și academic, printre care: GlobalLogic România, Bosch România, Accesa, MSG Systems România, Nagarro România, Betfair România Development, JWP Connatix România, NetMatch, Accenture România, Wolfpack Digital, ScanStart, Kronsoft Development, UBB Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Cluj IT Cluster, SmartHR.

Toate programele organizate de Asociația DpIT sunt gratuite. Nu se percepe nici un fel de taxă de la participanți, programele fiind susținute prin munca voluntarilor și din sponsorizări.





