Emil Boc, mesaj pentru studenți la început de an universitar: „O studenție frumoasă, așa cum numai la Cluj se trăiește”

La început de an universitar, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis un mesaj pentru studenții care învață în orașul de pe Someș.

Emil Boc le-a urat succes studenților de la Cluj în anul universitar 2025-2026 | Foto: UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

În a doua zi a anului universitar 2025-2026, edilul le-a urat succes tinerilor în viața studențească și universitară de la Cluj.

Emil Boc: „Cluj-Napoca rămâne unul dintre cele mai vibrante centre universitare din Europa”

„Zeci de mii de tineri pășesc în amfiteatrele facultăților clujene! Mult succes! Mergeți înainte cu mintea deschisă și cu sufletul în tot ce faceți. Dragi studenți, Universitatea deschide o lume nouă pentru voi. O lume a cunoașterii. A creativității. A prieteniilor și a conexiunilor”, a transmis Emil Boc, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, fiecare pas făcut, fiecare carte citită, fiecare curs, fiecare seminar, fiecare ușă deschisă, fiecare om întâlnit, fiecare petrecere, toate le vor modela viitorul.

„Fiți curioși. Puneți întrebări. Implicați-vă. Descoperiți-vă potențialul. Creșteți! Educația este cheia unui viitor mai bun. Este calea cea mai sigură spre o viață de calitate, aici, acasă. Cluj-Napoca rămâne unul dintre cele mai vibrante centre universitare din Europa. Și asta datorită vouă – studenților care aduceți energie pe străzi, în săli și în biblioteci. Vă doresc o viață studențească plină de reușite pe toate planurile! Și o studenție frumoasă, așa cum numai la Cluj se trăiește!”, a conchis Emil Boc.

