Emil Boc îi urează „La mulți ani” Simonei Halep. Ce mesaj i-a transmis edilul cu ocazia zilei sale de naștere

Primarul Clujului, Emil Boc, i-a transmis un mesaj emoționant Simonei Halep cu ocazia zilei sale de naștere, și a evidențiat rolul jucătoarei de tenis ca simbol al performanței și excelenței pentru milioane de români.

Emil Boc și Simona Halep | Foto: Emil Boc - Facebook

În mesajul postat pe pagina sa de Facebook, edilul a reamintit și de legătura specială pe care jucătoarea de tenis o are cu Clujul.

„Îți mulțumim că ai ales de atâtea ori Clujul ca loc al bucuriei și competiției! Aici ești mereu acasă, în aplauzele unui oraș care te iubește!”, a declarat edilul Clujului.

De asemenea, Emil Boc a subliniat că Halep va rămâne „campioana inimilor” românilor.

„La mulți ani, marei noastre campioane, Simona Halep! Cu emoție, cu recunoștință și cu o admirație care nu încape în cuvinte, Clujul îți spune cu drag, La mulți ani!! Ai fost și rămâi un simbol de performanță, luptă, modestie și excelență pentru milioane de români! Îți mulțumim pentru fiecare clipă de magie pe teren, pentru fiecare victorie care ne-a făcut să plângem de bucurie și să simțim că România poate cuceri lumea! Ești și vei rămâne campioana inimilor noastre.”, a transmis edilul pe pagina sa de socializare.

