Rectorul UMF Cluj, Anca Buzoianu, critică teoriile conspiraționiste vehiculate de un medic din Bihor: „Dezinformează grosolan”

Medicul pneumolog Flavia Groșan, care s-a făcut cunoscută în timpul pandemiei prin diverse afirmații controversate, a revenit cu o nouă teorie conspiraționistă. „Comportamenul unor asemenea medici este inadmisibil”, spune Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj.

Colegiul Medicilor din România a reacționat, luni, și s-a delimitat de afirmațiile medicului pneumolog Flavia Groșan, care susține că persoanele vaccinate anti-COVID-19 ar putea îmbolnăvi, prin contacte intime, persoane care nu au fost vaccinate.

Flavia Groșan, care s-a făcut cunoscută în timpul pandemiei prin diverse afirmații controversate, a postat pe contul său de Facebook un text privind presupusa legătură între vaccinarea anti-COVID-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc, după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia.

Teoriile conspiraționiste vehiculate de doctorița controversată Flavia Groșan au fost amendate de rectorul Universității de Medicină și Farmcacie „Iuliu Hațieganu” Cluj, profesorul Anca Buzoianu.

„Este inadmisibil comportamentul unor colegi, care uită că trebuie să fie în slujba pacienților și dezinformează grosolan”, a transmis Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă disciplinară

Colegiul Medicilor Bihor a reacționat, luni, și s-a delimitat de afirmațiile medicului pneumolog Flavia Groșan, care susține că persoanele vaccinate anti-COVID-19 ar putea îmbolnăvi, prin contacte intime, persoane care nu au fost vaccinate.

„Colegiul Medicilor Bihor, aflat în jurisdicția Colegiului Medicilor din România, se delimitează ferm de declarațiile publice făcute recent de către dr. Groșan Flavia într-o postare pe pagina personală de Facebook a acesteia privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-COVID-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc, după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia”, se arată în reacția Colegiului Medicilor publicată pe pagina de Facebook.

Afirmațiile Flaviei Groșan sunt considerate „erori grave” pentru un cadru medical.

„Considerăm că afirmațiile făcute de dr. Groșan Flavia reprezintă erori grave, fără nicio fundamentare științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației.

Atragem atenția că dna dr. Groșan Flavia nu este la prima abatere de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca «adevăruri științifice». Vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre «shedding» după vaccinare, proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, este imposibil biologic să provoace «ceață mentală sau oprirea respirației», ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike, aceste aspecte fiind cunoștințe elementare de biologie moleculară pentru orice medic”, transmite Colegiul Medicilor.

Colegiul Medicilor Bihor a convocat o ședință „pentru a decide conduita care se impune în acest caz de încălcare gravă a Codului de Etică și Deontologie Medicală CMR”.

„Colegiul Medicilor România reafirmă angajamentul ferm pentru respectarea strictă a principiilor medicinei bazată pe dovezi științifice și a eticii medicale. Considerăm că astfel de declarații personale nefundamentate științific sunt de natură să afecteze grav încrederea în profesia medicală și în sistemul de sănătate”, se mai arată în mesajul citat.

Falsuri medicale, răspândite pe rețelele de socializare

Flavia Groșan a scris pe Facebook că un bărbat nevaccinat a început să aibă unele simptome după ce a avut relații sexuale cu iubita sa vaccinată.

„Și eu mă gândesc la asta de mult timp. Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică - fluide corporale, orice - la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește «shedding» (eliminare de particule virale post-vaccin). Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie”, a scris medicul din Oradea.

