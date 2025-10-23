Consilier local din Florești, dosar penal pentru că ar fi agresat mai mulți elevi într-un hotel din Deva. Daniel Meze: „Un incident regretabil pentru care îmi pare rău!”

Consilierul local din Florești, Daniel Meze, s-a ales cu dosar penal pentru că a agresat mai mulți elevi, într-un hotel din Deva. Consilierul USR-ARI a depus plângere împotriva elevilor „pentru că făceau gălăgie” și spune că regretă incidentul.

Consilier local din Florești, dosar penal pentru că ar fi agresat mai mulți elevi într-un hotel din Deva. Daniel Meze: „Un incident regretabil”|Foto: Daniel Meze - Facebook

Consilierul local din comuna Florești, Daniel Meze, s-a ales cu dosar penal, după ce a agresat mai mulți elevi. Meze a candidat la alegerile locale din 2024 pe listele alianței USR – ARI.

Consilier local din Florești, dosar penal pentru că ar fi agresat mai mulți elevi într-un hotel din Deva

Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, într-un hotel din Deva, informează Cotidianulhd.ro

Daniel-Aron Meze, autor al unor cărți de dezvoltare personală și director al Editurii ARI, a participat în Deva la Târgul Hunedorean al Cărții. Acesta s-a cazat în același hotel în care erau cazați elevi din județul Bistrița, veniți într-o excursie în județul Hunedoara.

„În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o angajată a unui hotel din municipiu, care a reclamat faptul că un grup de elevi cazați în unitate a fost agresat fizic de un bărbat cazat, de asemenea, în incinta hotelului.

La fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 31 de ani, profesoară și dirigintă a unui grup de patru elevi, cu vârste de 15 ani, veniți din municipiul Bistrița într-o excursie școlară. Aceasta a relatat că, în jurul orei 00:35, în timp ce minorii se aflau în camera lor, au fost agresați fizic de un bărbat de 42 de ani, din județul Cluj, cazat în același hotel, care ar fi fost deranjat de zgomotul produs de elevi”, a informat IPJ Huneodara, conform sursei citate.

„Nu am dorit să le fac rău”

Consilierul USR din Florești spune că „nu a pus mâna pe nici un copil”, însă din cauza „gălăgiei” făcute de elevi, a intrat peste ei în cameră pentru a-i liniști. În final, situația a degenerat, iar elevii au apelat la Poliție, care a deschis un dosar penal.

„Un incident regretabil pentru care îmi pare rău!

Ce s-a întâmplat la Deva cu copiii?

Eram cazat la hotel și doream să dorm în jurul orei 22.00 fiind foarte obosit. Auzeam gălăgie și zgomote de sus, dintr-o cameră de hotel. Neputând să dorm am mers să văd de unde se face gălăgie. Am urcat de la etajul 5 unde eram cazat la etajul 6, auzeam gălăgie, zgomote, dar nu îmi dădeam seama de unde. La un moment dat ies niște copii din cameră și îi întreb de unde se aude gălăgia. Ei îmi spun foarte siguri pe ei că cei de la etajul 7, de deasupra lor și a mea, sunt năzdrăvănii gălăgioși.

Urc la etajul 7 și într-adevăr la camera 706 cu două etaje deasupra camerei mele era tărăboiul de pe lume. Bat la ușă, îmi deschide o fată, văd și aud că sunt mai mulți în cameră, băieți și fete, claie peste grămadă, le spun din ușă, răstit și pe ton certăreț, să nu mai facă gălăgie și să meargă fiecare în camera lor. Să nu stea toți buluc acolo și să facă tărăboi. Nu am intrat în camera lor, i-am certat de pe hol și am plecat să dorm”, spune consilierul local din Florești, Daniel Meze, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Consilier local din Florești, dosar penal pentru că ar fi agresat mai mulți elevi într-un hotel din Deva. Daniel Meze: „Un incident regretabil”|Foto: Daniel Meze - Facebook

„Timp de două ore, când se făcuse deja ora 12 noaptea, zgomotele continuă, nu pot să dorm, sunt foarte obosit, buimac de nesomn, merg din nou la copiii năzdrăvani. Bat la ușă, mi se deschide intru în cameră le spun să nu mai facă gălăgie și să meargă fiecare la camera lor că le dau o «mamă de bătaie». Erau trei fete, una care mi-a deschis ușa și încă două, fiecare pe un pat. Le întreb unde sunt ceilalți, unde sunt băieții cu care făceau gălăgie?! Ele îmi spun că nu sunt băieți în cameră și că nu fac gălăgie. Sunt luat de prost...

Încerc să mă uit sub pat, dar îmi dau seama că nu ar încăpea cineva acolo. Deschid ușa la baie văd că acolo era un băiat, intru după el în baie și îi spun ferm să plece în camera lui. Ies din baie și văd că alți doi băieți se ascunseseră pe balcon. Pun mâna pe clanța de la balcon să deschid, dar clanța se rupe. O arunc pe jos și le spun încă odată să nu mai facă gălăgie și plec în camera mea să dorm. Totul a durat 10-15 secunde. Înainte să ies o fată spune că sună după diriginta lor și îi spun că foarte bine face, poate așa se potolesc.

Plec să dorm. Pe la ora 02.00 sunt trezit de poliție. Mergem cu toți la secție să dăm declarații. Aflu cu stupoare că copiii declară că i-am lovit. Nu am lovit niciun copil, mai mult, nu am pus mâna pe niciun copil. Dar, da, am procedat prost și pentru asta regret și îmi pare rău pentru cele întâmplate. Nu trebuia să merg eu la copii să le spun să nu mai facă gălăgie, nu trebuia să merg a doua oară și să îi cert în camera lor. Trebuia să sun din start la poliție să vină să-i amendeze. Nu am dorit să le fac rău, să vină poliția și să primească o amendă. Dar iată că acum eu sunt cel care are de suferit în urma incidentului”, a adăugat Meze în mesajul citat.

De altfel, Daniel Meze a depus mai multe plângeri împotriva copiilor cu privire la faptul că „au săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă”, dar și împotriva agenților de poliție care au venit noaptea și au instrumentat cazul:

„S-au purtat abuziv și neprofesionist, în acest sens am redactat o plângere scrisă pe două pagini”, spune consilierul USR Florești.

Meze spune că va cere despăgubiri Poliției Deva pentru prejudiciul de imagine creat.

„Regret evenimentul, îmi pare rău că am procedat greșit, îmi cer scuze public pentru cele întâmplate, condamn orice fel de violență și spun că am greșit încercând eu să potolesc copiii și să-i cert pentru că făceau gălăgie. Trebuia să sun direct la poliție”, conchide Daniel Meze în mesajul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: