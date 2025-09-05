Marinela Marc, răspuns petru profesorii care au protestat în fața IȘJ Cluj: „Niciodată nu am refuzat dialogul.”

Marinela Marc, inspector general școlar la Ispectoratului Școlar Județean Cluj a transmis că este deschisă mereu dialogului cu profesorii.

Șefa IȘJ Cluj, Marinela Marc, i-a răspuns Luciei Cojocaru, președinta Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean | Foto: monitorulcj.ro

Inspectorul general școlar al Ispectoratului Școlar Județean Cluj, i-a răspuns Luciei Cojocaru, președinta sindicatelor din învățământul clujean.

Șefa IȘJ Cluj, Marinela Marc, nu a fost prezentă la acțiunea de protest a profesorilor, care a avut loc de ieri, în Cluj-Napoca, în fața Inspectoratului Școlar Județean și a motivat că a fost la întâlniri oficiale cu primarii și cu directorii de școli.

„Am pregătit deschiderea anului școlar în bune condiții. Astăzi am fost în Gherla și Dej, întâlnirile erau programate de două săptămâni. Au fost prezenți ceilați colegi ai mei din instituții. Nu au dorit (sindicaliștii care au protestat - n. red.) să meargă cu o delegație în interiorul sediului IȘJ pentru discuții”, a declarat Marinela Marc, prezentă la deschiderea unei școli în cartierul Iris.

Sindicaliștii din învățământ: Nu am chemați la Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Ulterior, la scurt timp după această declarație a Marinelei Marc, în aceeași zi, Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLIPC), a transmis în spațiul public că membrii de sindicat nu au fost chemați la inspectorat de nimeni.

„Manipulare! Nu am fost invitați la ispectorat de nimeni!”, a transmis Cojocaru Lucia, într-un comentariu pe Facebook, după cum reiese mai jos.

Răspunsul Luciei Cojocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLIPC) | Foto: Captură de ecran Facebook, Monotorul de Cluj

Șefa IȘJ Cluj Marinela Marc: „Niciodată nu am refuzat dialogul”

În cadrul conferinței de azi am întrebat-o pe Marinela Marc cum comentează afirmația Luciei Cojocaru.

„La aceste forme (de protest - n. red.) nu sunt invitații. Ei, care au inițiat protestul ar trebui să își exprime dorința de a sta de vorbă cu cineva.”, a răspuns Marinela Marc.

Potrivit acesteia, a existat o formă similară de protest anul trecut, inițiată de un grup de părinți, care militau pentu reînființarea unei școli speciale la Turda, iar, la un moment dat au dorit să comunice. Atunci, o delegație a venit în sala de conducere a IȘJ. S-a discutat și au fost găsite soluții. Acea structură cu clase de predare pentru copii cu cerințe educaționale speciale a fost redeschisă.

„Nu noi am inițiat protestul. Nu noi doream ceva. Chiar am insistat să le transmit colegilor mei de instituție să își anuleze orice activitate și să fie în instituție, dacă vor dori (sindicaliștii - n. red.) să aibă pe cineva din inspectorat cu care să dialogheze. Am rugat-o pe Amalia Gurzău (Inspector Școlar pentru relația cu presa) să rămână aici, tocmai pentru a ajuta la comunicare. Reprezentanți IȘJ au fost aici, niciodată nu am refuzat dialogul”, a precizat Marinela Marc.

