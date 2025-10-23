Vreme frumoasă cu temperaturi în creștere și maxime de 19 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se încălzește semnificativ, maximele termice vor ajunge în Cluj la 19 grade și cresc șansele de precipitații.

Prognoza meteo pentru joi, 23 octombrie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 23 octombrie, vremea va fi caldă pentru data din calendar. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe în Maramureș și Transilvania, iar în zona Moldovei, trecător va fi burniță sau ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile vestice, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 - 25 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 5 - 14 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, însă cu șanse crescute de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele termice vor ajunge la 19 grade Celsius, în timp ce minimele vor indica 10 grade Celsius.

De vineri, vremea devine închisă, se vor semnala ploi, iar temperaturile vor fi în scădere, astfel că pe parcursul weekendului maxima termică nu va depăși 13 – 14 grade Celsius.

