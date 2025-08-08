Elev din Cluj, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de la Beijing

Opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025, desfășurată la Beijing. Un elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca a fost medaliat cu argint.

Elev din Cluj, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de la Beijing|Foto: Ministerul Educației -România - Facebook

A doua ediție a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială se desfășoară la Beijing, China, în perioada 2-9 august 2025, cu participarea a 310 elevi din 63 de țări.

Elevii români au obținut opt medalii, iar una dintre medalii a fost obținută de Tudor Morariu, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca.

Elev din Cluj, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025

România a fost reprezentată de un grup format din opt elevi, împărțiți în două echipe, care au câștigat o medalie de aur, patru medalii de argint și trei medalii de bronz, potrivit unei informări publicate de Ministerul Educației pe pagina de Facebook.

Rezultatele obținute de elevii români

Echipa 1 a fost formată din:

*Mihai-Adrian Mocanu, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București, medalie de argint

*Roland Petrean, Colegiul Național „Silvania”, Zalău, medalie de argint

*Mircea Maxim Rebengiuc, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București, medalie de bronz

*Ștefan-Alexandru Asandei, Colegiul Național Iași, medalie de bronz

Echipa 2 a avut următoarea componență:

*Tudor-Ștefan Mușat, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București, medalie de aur

*Ștefan-Alexandru Dumitrașcu, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Timișoara, medalie de argint

*Tudor Morariu, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca, medalie de argint

*Simon Slănină, Colegiul Național „I.L. Caragiale”, București, medalie de bronz.

Opt medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025|Foto: Ministerul Educației -România - Facebook

Tudor Morariu a participat și la ediția de anul trecut a olimpiadei, desfășurată în Arabia Saudită, când elevii români au obținut trei medalii de aur, argint și bronz și locul trei în clasament.

Elevii români au fost însoțiți de profesorii:

*Nan Mihai, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București,

*Miron Alexandru-Bogdan, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

*Popa Daniel, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, Orăștie, Hunedoara.

