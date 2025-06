Cum s-au descurcat elevii clujeni la prima probă scrisă de la Evaluarea Națională: „A fost mult mai ușor decât mă așteptam”

Mai bine de 5.500 de elevi din județul Cluj au susținut, luni, prima probă scrisă de la Evaluarea Națională. Potrivit elevilor, subiectele de la proba la Limba și literatura română au fost accesibile.

Cum s-au descurcat elevii clujeni la prima probă scrisă de la Evaluarea Națională|Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Luni, 23 iunie, au început probele scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

În județul Cluj elevii susține probele scrise în 109 centre de examen.

„Subiecte ușoare, mai simple decât la Simulare”

Elevii de clasa a VIII-a care au susținut luni proba scrisă la Limba română la Evaluare Națională 2025 au avut de rezolvat mai multe cerințe din două texte: „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran, și „Spre Polul Nord”, de Emil Racoviță.

Pentru subiectul al II-lea, elevii au avut de redactat o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare dintr-o excursie.

„A fost mai ușor decât mă așteptam, sincer. Credeam că va fi mai greu decât la Simulări. Am avut cea mai simplă chestie pe care o putem primi: pentru subiectul doi a fost o compunere narativă în care trebuia să relatăm o experiență dintr-o excursie.

Cred că m-am descurcat bine”, a declarat pentru monitorulcj.ro unul dintrele elevii clujeni care a susținut prima probă scrisă de la Evaluarea Națională la centrul de examen de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca,

„Mi s-a păruut o probă O.K. Nu a fost greu deloc. Am știut la subiectul doi, unde am avut un text narativ”, a declarat o altă elevă.

Întrebată ce așteptări are în privința următoarei probe, aceasta a declarat:

„Vom vedea, dacă mă pregătesc, sper să fie bine”, a adăugat absolventa.

„Textele au fost ușoare, cerințele – banale, a fost o prbă destul de accesibilă, chiar aș spune că a fost ușoară. M-am descurcat. Dacă la Română a fost așa ușor, poate că la Matematică va fi mai greu...”, a declarat o altă elevă.

La nivel național, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, un număr de 152.639 de absolvenți de gimnaziu din cei 159.229 înscriși au fost prezenți luni la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale

De altfel, au absentat de la probă 6.587 de absolvenți de clasa a VIII-a, iar trei au fost eliminați din concurs.

Calendarul tuturor probelor:

*23 iunie - limba și literatura română;

*25 iunie - matematică;

*27 iunie - limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate (online și în școli/centre de examen) în data de 3 iulie, până la ora 12:00. Ulterior, în intervalul orar 14:00 - 18:00, pot fi vizualizate lucrările scrise și pot fi depuse contestațiile. Acest proces continuă și în zilele de 4 și 5 iulie.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul să depună contestație.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 10 iulie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: