Evaluarea Națională de clasa a VIII-a s-ar putea schimba. Examenul de Bacalaureat rămâne la fel.

Examenul de Evaluare Națională de la clasa a VIII-a ar putea fi modificat din anul școlar 2025-2026, pe modelul francez. Potrivit ministrului Educației, examenul de Bacalaureat rămâne la fel.

Examenul de Evaluare Națională de la clasa a VIII-a ar putea fi modificat din anul școlar 2025-2026, pe modelul francez, a anunțat, miercuri, ministrul Educației, Daniel David, citat de edupedu.ro

Ministrul a afirmat că Evaluarea Națională ar putea fi modificată după modelul din Franța, adică să fie introduse subteste din discipline diferite.

„Vă rog să vă uitați și voi la examenul care există în Italia sau în Franța. Au și ei un examen național, care nu contează în aceeași logică pe care o folosim noi. Dar uitați-vă că nu se reduce la matematică și română, deși acestea sunt abilități fundamentale. Și eu v-am spus de ce cred acest lucru. (…) Practic și n-am văzut niciunde în spațiul european un examen de acest tip pe cele două materii. Și logic vorbind, că am spus că ne gândim și logic și reflectând asupra domeniului: încă o dată mă întreb, dacă noi ne propunem să formăm prin educație mai multe competențe, nu ar fi bine să vedem standardizat cum le-am format? Poți să ai un test standardizat, cu subteste, care acoperă discipline diferite. Nu înseamnă că vei avea testul și disciplina, pentru că în momentul acela am complica lucrurile. Dacă se poate în alte țări, eu cred că se poate și în România. Dacă nu o să fim mai creativi, o să facem probabil cum fac francezii, de exemplu, care au și matematică, și limbă franceză, au și istorie, geografie, au și științe. Așa o să facem și noi”, a afirmat Daniel David.

El consideră limitat și restrictiv modul în care este susținută în prezent Evaluarea Națională.

„Încă metodologia pentru anul viitor nu este bătută în cuie. Și, dacă ne punem de acord sistemul educațional, părinți, sindicate, putem să începem mai devreme acest lucru. (...) Pentru mine e o problemă majoră examenul național în clasa a VIII-a. Îl consider limitat prin cele două discipline și îl consider foarte foarte restrictiv prin faptul că este o evaluare punctuală. După aceea, repet, grevează parcursul educațional al copiilor. (...) Poate facem niște simulări. Eu nu țin să îl implementez de anul viitor, dar la un moment dat va trebui să schimbăm Evaluarea Națională la modul în care o avem acum”, a arătat Daniel David.

Totodată, ministrul Educației a spus că trebuie regândit și modul în care se fac meditațiile, pentru că ele trebuie „scoase la lumină”.

„Am și vorbit și despre faptul că trebuie să regândim meditațiile, să le scoatem la lumină, să le controlăm, să fie gândite totuși într-o manieră mai modernă și lipsită de conflicte de interes. (...) Încerci să flexibilizezi. Să nu dai o forță atât de mare Evaluării Naționale. Este o evaluare punctuală, care nu e ok să greveze traiectoria educațională a copilului”, a mai arătat ministrul.

Bacul rămâne la fel

Daniel David, a precizat miercuri că nu are în vedere schimbări la examenul de bacalaureat.

„Nu sunt de acord cu schimbări de pe un an pe altul în examenele complicate, dificile. Ele trebuie anticipate. Examenul de bacalaureat, la un moment dat, va trebui să fie conectat cu reforma planurilor-cadru la nivelul învățământului liceul. Eu cred că în această fază, așa cum apare în lege, examenul de bacalaureat este ok și cum se derulează în acest moment este ok. După ce vom face reforma planurilor-cadru, vedem atunci ce se va întâmpla și ce va dori și sistemul. Până la urmă, nu trebuie să vină un ministru care trebuie să schimbe mereu examenele și metodologia”, a transmis Daniel David.

În opinia sa, sistemul de burse va trebuie reanalizat.

„Cred că toate bursele vor trebui reanalizate. Avem un sistem atât de stufos de burse, încât de multe ori nu mai înțelegi ce vrei să faci din punct de vedere educațional cu acel sistem. Bursele trebuie să susțină două lucruri: excelența și componenta socială”, a arătat ministrul.

