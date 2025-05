Daniel David, despre situația învățământului din România: „Ne cam batem joc de jumătate din copii în sistemul educațional. Să predăm mai puțin, dar mai relevant”

În prezentarea raportului de diagnostic al educației din România, Daniel David semnalează necesitatea unui curriculum adaptat pentru elevi, care să se reflecte în cazul competențelor dobândite. „Ne cam batem joc de jumătate din copii în sistemul educațional, direct spus”, arată ministrul Educației.

Daniel David, despre situația învățământului din România: „Ne cam batem joc de jumătate din copii în sistemul educațional”| Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Daniel David a prezentat luni, în cadrul unei conferințe de presă, raportul cu privire la situația învățământului din România, denumit „Raportul de diagnostic al Educației și Cercetării din România. Realizările prezente și implicații pentru noi reforme în domeniu (Raportul QX)”.

În cadrul prezentării, ministrul Daniel David a abordat o serie de aspecte problematice din învățământul preuniversitar și superior din țară, precum: competenețele dobândite de elevi și conținutul predat de profesori, necesitatea unui curriculum adaptat, învățarea pe parcursul vieții, precum și necesitatea alocării unui buget corespunzător pentru cercetare și dezvoltare.

David: Ne cam batem joc de jumătate din copii în sistemul educațional, direct spus

Analfabetismul funcțional continuă să rămână o provocare pentru sistemul educațional românesc, iar ministrul Daniel David a reflectat situația din învățământ prin intermediul unor date statistice bazate pe un eșantion de 100 de români.

Astfel, după cum semnalează ministrul Educației și Cercetării, în lipsa unor măsuri structurale în zona de educație, situația se va înrăutăți dramatic în următorii ani.

„Cum ar arăta România în 100 de oameni? Am aproximat lucrurile pentru că și datele de la Institutul de Statistică sunt aproximative. Aproximativ 20 din acești 100 de oameni sunt copii, adică până la 18 ani. Cum arată ei? Păi arată cam așa: Patru sunt cam pierduți în sistemul educațional, nu știm unde sunt. Or fi în străinătate, or fi în țară, mediile rurale dezavantajate și nu participă la sistemul de educație. Dar clar că patru sunt pierduți. Aproximativ cinci sau șase, depinde cum vrei să măsori, se află în zona de analfabetism funcțional, cu roșu. Și îi avem pe ceilalți 10 cu verde, care au măcar nivelul de competență minimal pe care îl așteptăm după un sistem educațional”, a exemplificat Daniel David situația învățământului din România în conferința de presă transmisă de Ministerul Educației pe pagina de Facebook.

Provocările din învățământ nu se limitează însă la mediul preuniversitar, în condițiile în care dificultățile elevilor se multiplică în zona absolvenților și la maturitate.

„Așa că, dacă eu, ca psiholog, mă uit la această structură, nu pot decât să fiu foarte trist, pentru că eu știu că inteligența și creativitatea copiilor tinerilor din România, cele două sunt comparabile practic cu cele pe care le au tinerii, copiii din țările nordice, din Marea Britanie, Franța, în Statele Unite, am făcut aceste analize, după cum știți și în „Psihologia poporului român” și uite ce facem cu sistemul educațional, în care de jumătate dintre copii ne cam batem joc, direct spus”, a adăugat David.

„Să predăm mai puțin, dar mai relevant”

Pentru ca elevii să dobândească competențe, programa școlară merită adaptată astfel încât „să se predea mai puțin, dar mai relevant”.

„În zona de curriculum, trebuie să predăm mai puțin, dar mai relevant și cu impact mai mare pentru competențele pe care le dorim în cazul copiilor. Aș vrea ca discuția să meargă în această direcție, când vorbim despre ore, discipline și încărcătura curriculară, iar numărul de ore ar trebui să nu iasă din logica unei medii la nivel european. Nu mai putem să fim vârf de lance prin câte discipline și câte ore punem. Aș fi acceptat acest lucru, dacă vedeam că încărcătura curriculară atât de mare produce niște absolvenți extraordinar de bun”, a explicat Daniel David în prezentarea raportului cu privire la situația sistemului educațional.

România stă „foarte prost” la capitolul învățarea pe parcursul vieții

În plus, ministrul Educației a declarat luni că România stă „foarte prost” la capitolul învățarea pe parcursul vieții și că a existat o presiune extraordinară pentru ca Autoritatea Națională pentru Calificări să fie preluată de Ministerul Muncii, considerând că ar fi fost o greșeală.

„Învățarea pe parcursul vieții, aici avem o problemă mare. Aștept să văd ce se va întâmpla și cu noul guvern, dacă voi mai fi în guvern sau nu am să fiu în guvernul care vine, dar oricum mesajul trebuie dat. Stăm foarte prost la învățarea pe parcursul vieții. Eu, ca rector de universitate, sunt absolut de acord și înțeleg interesul patronatelor și interesul societății de a avea o dinamică foarte mare a ocupațiilor. Nu poți să stai numai în programele universitare. Trebuie niște ocupații, apar ocupații de nișă, până faci tu programul universitar și îl acreditezi la ARACIS, ai nevoie de alte demersuri pentru a-i duce pe oameni pe piața muncii prin acele ocupații. Înțeleg acest lucru. Lista de ocupații se află la Ministerul Muncii. Este în regulă. Agenția Națională de Calificări este la Ministerul Educației, este în regulă, fiindcă în aproape toate țările, exceptând Franța, unde e partajată cu Munca, în celelalte țări Autoritatea Națională pentru Calificări se află la Educație”, a explicat Daniel David în conferința de prezentare a raportului asupra învățământului.

De altfel, David a semnalat că bugetul pentru cercetare, dezvoltare și inovare este insuficient, iar evaluarea unităților din domeniu va fi încheiată până la sfârșitul anului.

Raportul de diagnostic al educației din România va fi urmat de o dezbatere publică.

