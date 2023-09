Tu știi pe mâna cui îți lași copilul? Peste 3.400 de profesori necalificați vor intra la ore în acest an

Sunt peste 3.400 de profesori necalificați pentru disciplina care o predau și care vor intra la ore din 11 septembrie, a anunțat ministrul Educației, Ligia Deca.

Profesoară care predă elevilor la clasă. Foto: Pixabay

Oficialul a spus că prin creșterile salariale va scădea acest număr și vor apărea mai mulți profesori titulari. În mediul rural, mai ales, sunt probleme la găsirea profesorilor de științe, dar „oricum cineva va intra la clasă și în cele mai multe cazuri acel cineva are toate calificările necesare pentru a preda acea disciplină”, a continuat Deca.

„În acest an școlar, numărul de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului, situația pe care o am actualizată la nivelul zilei de 8 septembrie, este de 3.440, față de 5.223 cât am avut în anul școlar 2022-2023. Eu sunt convinsă că atât creșterile salariale care au intrat în vigoare în luna iunie, cât și măsurile pe care noile legi le prevăd pentru a încuraja ca absolvenții de învățământ superior să intre să aleagă cariera didactică vor asigura un trend descendent față de aceste cifre pe care le aveți și vom avea mai multe cadre didactice titulare și calificate la clasă”, a spus ministrul Educației, întrebată de jurnaliști despre câți profesori sunt suplinitori necalificați din 11 septembrie.

Deca a anunțat că a fost aprobată o hotărâre ce vizează suplimentarea cu 3.000 de posturi, pentru anul școlar 2023-2024: 2.100 pentru posturi didactice, 900 pentru posturi nedidactice. Amintim că, în urmă cu o lună, peste 3.700 de posturi de profesori și 1.600 pentru cadre didactice auxiliare și nedidactice au fost cerute de inspectoratele județene pentru începutul anului școlar.

Întrebată de situația profesorilor de informatică, fizică, matematică, în general disciplinele de la real, unde sunt cele mai mari probleme și în ce județe, Ligia Deca a spus că „în ceea ce privește profesorii la aceste discipline, avem situații dificile, așa cum era de așteptat în zonele rurale, dar avem și semnalate situații punctuale în zona urbană”.

„De aceea noua lege a învățământului preuniversitar prevede un program de încurajare a științelor matematice, tehnologiei, ingineriei în așa fel încât să avem mai mulți studenți care merg în zona programelor fizică, chimie, matematică și de asemenea să-i încurajăm să aleagă și cariera didactică. Oricum, cineva va intra la clasă și în cele mai multe cazuri acel cineva are toate calificările necesare pentru a preda acea disciplină”, a precizat ministrul Educației.

Aceasta a continuat: „Centralizăm încă datele, pentru că există, așa cum știți, diferite etape ale concursului de ocupare a postului, a fost etapa națională, urmează etapa județeană, după care există o etapă la nivelul unității de învățământ, unde unitatea de învățământ, dacă nu s-a ocupat postul în celelalte două etape poate ocupa acea poziție și trebuie să organizeze un concurs la nivelul unității în 30 de zile. Numai că în acele 30 de zile poate ocupa postul cu cineva interimar. Deci de asta spun că nu vom avea cazuri în care să nu avem profesor la clasă”.

Care sunt profesorii fără pregătire. Cele trei situații

Cadrele didactice fără pregătire sunt profesorii, educatorii și învățătorii care nu au studii corespunzătoare postului pe care-l ocupă. Conform Ministerului Educației aceștia pot fi în următoarele situații:

Cu studii superioare în alt domeniu decât cel al postului.

Studenți, în curs de calificare.

Cu studii medii.

CITEȘTE ȘI: