Prea mulți elevi, prea puține școli, în Cluj. În 14 unități elevii vor studia în două schimburi. „Florești e suprapopulat”

În 14 școli din județul Cluj există clase de elevi care vor fi nevoite să studieze în două schimburi, în anul școlar 2023-2024. La Florești nu mai există locuri în niciuna dintre școli.

Elevi în curtea școlii, în Florești / Foto: arhivă Bogdan Pivariu - Facebook

Pentru a afla cum încep elevii clujeni anul școlar 2023-2024 și care este situația locurilor în școli, monitorulcj.ro a solicitat o listă cu școlile în care elevii vor studia în două schimburi, de dimineață și după-amiază.

Școlile din județul Cluj în care elevii studiază în două schimburi

Potrivit datelor primit de monitorulcj.ro de la IȘJ Cluj, în Cluj-Napoca, Florești și Câmpia Turzii există clase de elevi care studiază în două schimburi în anul școlar 2023-2024, fiindcă nu există suficiente locuri, însă cererea a fost mare:

UAT Cluj-Napoca

1. Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca - Clasele a III-a și a IV-a

2. Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca - 4 clase a III-a

3. Liceul de Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca - 5 clase de liceu

4. Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu„ Cluj-Napoca - 6 clase de a VI-a

5. Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca - 2 clase de învățământ primar, 2 clase de gimanziu alternativ

6. Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca - 3 clase de învățământ primar

7. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca - clasele a III-a

8. Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca - 3 clase de învățământ primar și 2 clase de gimnaziu

9. Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca - 9 clase de învățământ primar

10. Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca - 5 clase a III-a

UAT Câmpia Turzii

11. Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii - 2 clase de învățământ primar

12. Școala Gimnazială "Avram Iancu" Câmpia Turzii - 4 clase de învățământ primar

UAT Florești

13. Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Com. Florești - Clasele a III-a și a IV-a, Clasele a VI-a și a VII-a

14. Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești - învățământ primar și clasele a VI-a

Situația este evidentă în special în Florești, unde dacă ar mai exista o școală s-ar „umple de îndată”, a spus șefa Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc, la o conferință de presă organizată la începutul săptămânii:

„Nu avem școli în care o să se facă în trei schimburi. S-a investit mult în baza materială. Avem școli care funcționează în două schimburi pentru că suntem un județ care crește. Am centralizat situația școlilor care funcționează cu anumite clase în program de după-amiază. La Florești în ambele școli este așa. Floreștiul este suprapopulat. Discutam cu domnul primar de acolo, are deja proiect pentru a treia școală, face eforturi extraordinare. Numai anul trecut a amenajat nenumărate spații pentru grădinițe și pentru creșă și pentru clase de ciclu primar, dar este, după municipiul Cluj-Napoca, localitatea cu cea mai mare populație. Sunt convinsă că și a treia școală, imediat ce va fi gata, care va fi de dimensiuni și cu capacitate mai mare decât „Dumitru Tăuțan”, se va umple de îndată pentru că sunt foarte mulți locuitori care și-ar aduce copiii din Cluj în Florești dacă ar exista spații”, a spus Marinela Marc, inspector școlar general al județului Cluj.

Nu s-au cerut suplimentări de locuri în școlile din centrul Clujului

În privința localităților în care părinții „nu se înghesuie” să-și înscrie copiii la școală, Marinela Marc a spus că Feleacu și Ciurila „ar putea să școlarizeze mai mult”:

„Ar putea să școlarizeze mai mult Feleacu, dar încă aleg să-și aducă copiii în municipiul Cluj-Napoca și nu înțeleg de ce pentru că resursa umană este calificată în tot județul, școala arată bine. Probabil că mai trebuie ceva timp ca lumea să înțeleagă că nu merită, în special pentru grădiniță și pentru ciclul primar, să-ți trezești copiii și să-i supui unei navete. Deja Apahida este populată, Baciu cresc și ei ca efective, ca număr de clase, de grupe. Poate că și Ciurila ar putea să școlarizeze mai mult și să nu-și aducă părinții copiii în Cluj-Napoca, dar poate că li se pare mai comod dacă lucrează în municipiu să-i aducă, să-i lase la programele de after school și să meargă după-amiază după ora 17-18 acasă. Nu știu care este rațiunea pentru care încă își aduc copiii în municipiu pentru că vedeți că avem rezultate foarte bune și în mediul rural (...) De ce să trezești copilul la 6 dimineața și să-l aduci la Cluj-Napoca?”, a mai spus Marc la conferința de presă.

Inspectorul școlar general a evidențiat, cu toate acestea, că unii părinți își aveau deja copiii înscriși la școli din oraș și nu îi mai mută, chiar dacă s-au îmbunătățit condițiile în sate. Cu toate acestea, la grădiniță se vede o schimbare: „Deja am văzut o creștere la grădiniță, grupe de sine stătătoare. Asta înseamnă că în câțiva ani vom avea un ciclu primar mult mai așezat.”



Chiar dacă există multe școli din Cluj-Napoca în care elevii vor studia în două schimburi, șefa IȘJ a evidențiat că în acest an nu s-au făcut solicitări de suplimentări de clase în centrul Clujului, însă au existat în Florești:

„Eu mă aștept ca după aceste lucrări de reabilitare și modernizare din municipiul Cluj-Napoca, să se populeze, de exemplu, Școala Nicolae Iorga care arată fabulos. Va fi una din școlile inaugurate acum la început de an școlar. Am putea să ne trezim în scurtă vreme cu un aflux de populație școlară ca la Agârbiceanu, care la un moment dat era cea mai solicitată școală din municipiu. Deja simt presiune pe Colegiul Ortodox, o școală care a crescut foarte mult în tot ceea ce înseamnă calitatea actului educațional, dar și a efectivelor. Deci dacă ar fi avut spații, ei ar fi putut face încă 3-4 clase pregătitoare. Și încă nu era renovată clădirea. Acum cu deschiderea noii clădiri, cu siguranță vor deveni mai atractive și în felul acesta scade un pic presiunea și de pe școlile din zona centrală. Nu am avut solicitări de suplimentări de clase în centrul municipiului, anul acesta. Am avut la Florești, evident, unde dacă mai aveam o clădire cred că o umpleam cu o clasă pregătitoare”, a adăugat Marinela Marc.

