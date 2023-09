Mulți IT-iști, dar prea puțini profesori de informatică, în Cluj. Șefa IȘJ: „Lipsesc și profesorii de germană. E o problemă națională”

Profesorii de informatică, de alte discipline cu profil real sau predate în limba germanii, lipsesc cu desăvârșire din școlile din Cluj. Tinerii nu mai sunt interesați să lucreze în învățământ.

Marinela Marc, inspector școlar general al județului Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Deși atât orașul Cluj-Napoca, cât și județul Cluj, sunt atrăgătoare din punct de vedere al ofertei educaționale și al rezultatelor obținute de elevi de-a lungul anilor, există probleme de deficit de profesori.

Marinela Marc, inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a precizat că cele mai mari probleme sunt la disciplinele de la profilurile reale, inclusiv informatica. Tinerii prezintă un interes din ce în ce mai mare în domeniul IT-ului, în special în Cluj, unde se găsesc locuri de muncă foarte bine plătite, comparativ cu cele din învățământ:

„Resursele umane care au fost angajate în sistem în anul școlar trecut, 7856 de posturi. O creștere a normelor față de anul școlar precedent. Deficitare la acoperirea cu cadre didactice au fost câteva discipline cu care încă avem probleme și vom avea și în viitor, respectiv informatica, fizica, matematica - în general disciplinele din sfera celor reale și disciplinele tehnice... pentru că absolvenții acestor instituții de învățământ superior, cu aceste specializări, aleg să meargă în alte domenii de activitate mult mai bine plătite. Chiar mă bucur că încă nu stăm chiar așa de rău la informatică, știind că sunt atât de multe companii de IT care recrutează încă din timpul facultății studenți pentru a le oferi locuri de muncă”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al județului Cluj, luni, 4 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă.

Probleme mari la limba germană

O problemă mare privind lipsa forței de muncă există și la disciplinele predate în limba germană. Reprezentanții instituțiilor educaționale găsesc cu greu persoane care să fie interesate să predea în școli în limba germană:

„Și, evident, sunt probleme de deficit la anumite discipline cu predare în limba germană: la Colegiul Național „George Coșbuc”, dar asta este o problemă la nivel național. Nu ne confruntăm doar noi, județul Cluj, cu ea. Am avut o întâlnire în anul școlar trecut la Liceul „Coșbuc” cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai UBB, reprezentanți ai parlamentului, ai forumului german... am propus câteva măsuri care să stimuleze studenții de la linia germană să își dorească o carieră în învățământ. Cu problema asta se cofruntă și județul Sibiu, din păcate, și Bistrița-Năsăud și Timișul... rar găsim absolvenți de linie germană care să dorească o carieră în învățământ”, a adăugat Marinela Marc.

Profesori universitari, chemați să predea în școli

Cu toate că anul școlar 2023-2024 începe într-o săptămână, încă există discipline la care nu s-au găsit profesori care să predea în limba germană. Șefa IȘJ Cluj a declarat că se caută soluții în mediul universitar:

„În acest an școlar, până acum, știu că doar la istorie și la matematică încă nu avem soluții pentru predarea în limba germană. Mai avem această săptămână la dispoziție în care colegii mei de la resurse umane, dar și școlile, caută soluții dintre cele la care am apelat anul trecut pentru aceste discipline - profesori asociați din învățământul superior, masteranzi, doctoranzi, care să dorească să lucreze un an în învățământ. Acum, nu toate sunt catedre întregi. Vorbim și de fracțiuni de normă și poate și din acest motiv nu este foarte atractiv. De aceea, este mai ofertant pentru cadrele didactice din învățământul superior care vin și lucrează în regim de plată cu ora la aceste câteva clase”, a spus Marinela Marc.

Discipline la care sunt prea puțini sau prea mulți profesori:

Discipline/domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat : mai există domenii deficitare cu personal didactic calificat : educatoare (limba germană), educatoare/educator în învăţământul special, limba germană modernă, limba rromani, informatică și TIC, fizică, chimie, majoritatea disciplinelor cu predare în limba maternă maghiară, cu preponderenţă cele tehnice;

: : educatoare (limba germană), educatoare/educator în învăţământul special, limba germană modernă, limba rromani, informatică și TIC, fizică, chimie, majoritatea disciplinelor cu predare în limba maternă maghiară, cu preponderenţă cele tehnice; Discipline/domenii cu excedent de personal: Limba și literatura română, Consiliere psihopedagogică, Geografie, Biologie.

În anul școlar 2022-2023, a existat un total de 7856 de posturi de profesori - o creștere a numărului de norme didactice cu 4,05%, faţă de anul şcolar 2021-2022. Situația profesorilor arăta în felul următor:

Situația profesorilor calificați, necalificați, titulari sau suplinitori, din ultimii ani, în Cluj / Foto: IȘJ Cluj

