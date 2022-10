„Innovation Science Café”, un spațiu de lucru informal destinat studenților UBB, inaugurat la NTT DATA

„Innovation Science Café”, un spațiu informal pentru studiu și practică, destinat studenților cu rezultate excepționale de la linia de studiu în limba germană a UBB, a fost inaugurat în sediul NTT DATA din Cluj-Napoca.

Miercuri, 5 octombrie 2022, începând cu ora 11:00, la sediul NTT DATA, Tower 2, din Cluj-Napoca a avut loc inaugurarea unui HUB educațional, intitulat „Innovation Science Café”.

Reprezentanți ai mediului business și ai UBB, la deschiderea „Innovation Science Café / Foto: monitorulcj.ro

Acesta este un spațiu informal pentru studiu și practică, destinat studenților cu rezultate excepționale de la linia de studiu în limba germană din cadrul Unversității Babeș-Bolyai.

La eveniment au participat Maria Metz, CEO NTT DATA România, Daniel Metz, Președintele Consiliului de Administrație NTT DATA Romania, prof. dr. Daniel David – rector UBB, prof. dr. Christian Săcărea – prorector UBB, Oliver Oswald - Member of the Board of Management, Head of MHP International și alți reprezentanți ai companiilor menționate.

În acest mediu, creat de universitatea clujeană și reprezentanți ai unor companii importante din municipiu, studenții vor putea dezvolta idei mărețe, vor putea lucra la proiecte inovatoare și vor putea învăța de la experți în domeniu:

„Am ales numele «Science Café», dar cu siguranță nu vom produce cafea aici. Acesta este doar un fel de a spune că vom «face știință» într-un mediu foarte realaxant și interactiv. O să lucrăm într-un mod interactiv, o să aducem studenți și experți UBB care o să se întâlnească aici cu experți ai NTT DATA Romania. Împreună, să sperăm, că vom aduce idei inteligente și presupun că cei de aici vor fi deschiși și spre alți actori, de la alte companii. Universitatea este deschisă companiilor, îi găzduim în bazele, laboratoare și sălile noastre, iar acum rolurile se inversează. Aceasta este o altă cale în care un actor global, foarte important, NTT DATA, găzduiește practic o componentă a UBB. Eu văd acest lucru ca un început al unui ecosistem puternic care va fi deschis și altor actori, pe lângă NTT DATA. Dar le mulțumim foarte mult celor de la NTT DATA!”, a declarat rectorul UBB, Daniel David, în cadrul evenimentului.

Spațiul informal pentru studenți, dedicat informaticii și economiei

Chiar cu o zi în urmă, companiile implicate în crearea acestui HUB educațional au semnat o prelungire a colaborării cu Facultatea de Informatică a UBB, dar s-au extins și spre FSEGA. Vezi detalii AICI.

Astfel, noul spațiu de lucru pentru studenții de la UBB nu este dedicat doar domeniului informaticii, ci și economiei.

„Mi-ar plăcea să spun că în ultimii 5 ani am avut aproximativ 30 de proiecte cu parteneri din lumea industrială a mediului academic, în domenii variate, și a venit timpul ca toți acești oameni inteligenți care lucrează la aceste proiecte să aibă «Casa IT a distracției» - «IT house of fun», dar nu doar pentru informatică, ci și pentru domeniul economic. «Science Café» e un fel de spațiu informal de adunare a tuturor celor care vor să beneficieze de acest aer de gândire academică liberă, pentru că pentru asta există universitatea. Bine ați venit în această casă dedicată gânditorilor, inovatorilor. Veți vedea ce potențial imens de creativitate au toți acești studenți. Pentru a evidenția acest potențial, noi ne-am dorit să le oferim un loc în care pot să fie liberi și să lucreze la propriile idei și proiecte, care, din experiența mea, au fost până acum de succes. Ideea de a realiza un astfel de spațiu a pornit de la îndelungata colaborare dintre UBB, NTT DATA și MHP – A Porsche Company”, a spus prof. dr. Christian Săcărea, prorector UBB.

Chiar în timpul evenimentului, în spațiile amenajate la NTT DATA se aflau studenți germani care au început să lucreze la proiecte pe diverse teme, precum inteligență artificială, conceptul de self-driving, dezvoltarea de aplicații mobile, instrumente pentru soft engineering și multe altele.

Studenți germani, lucrând la proiecte la „Innovation Science Café” din cadrul NTT DATA / Foto: monitorulcj.ro

Pe lângă studenții de la UBB, universitatea îi îndeamnă și pe elevii și profesorii din școlile clujene să îndrăznească să viseze și să lucreze acolo împreună la astfel de proiecte.

NTT DATA, un formator de trenduri

NTT DATA Romania a devenit în Cluj-Napoca un „fondator de trenduri”, spune CEO-ul companiei, Maria Metz. Colaborarea dintre NTT DATA, universități și autoritățile locale a devenit, de-a lungul timpului, un model de bune practici și o sursă de inspirație:

„Sunt foart onorată și puțin emoționată cu privire la această importantă deschidere de astăzi. Realitatea este că sunt mândră să fac parte din echipa NTT DATA, nu doar pentru că este o companie inovatoare, ci și pentru că, cel puțin în termeni de Cluj-Napoca, cred că am devenit formatori de trenduri. Totul a pornit de la Daniel Metz, care a reușit să construiască o modalitate de colaborare cu universitățile și autoritățile locale care a devenit, între timp, un model de bune practici pentru comunitatea noastră. Cred că este o moștenire pentru întreaga comunitate și cred că i-a inspirat și pe alți parteneri, cum ar fi MHP. Acesta este un mod de a spune mulțumesc comunității. Este important să fii implicat practic în viața studenților și am creat un «teren» în viața reală în care să ne putem întâlni și să dezvoltăm idei grozave împreună. Este o onoare să facilitez acest HUB”, a spus Maria Metz, CEO NTT DATA Romania, la deschiderea „Innovation Science Café”.

„Innovation Science Café”

Daniel Metz, Președintele Consiliului de Administrație NTT DATA Romania, a mărturisit că în cadrul unviersităților regăsim un adevărat tezaur de experiență, care trebuie valorificat. El a evidențiat importanța educației în societatea de astăzi și spune că mediile academice sunt „sursa bunăstării și viitorul României”:

„Este o chestiune emoțională pentru toată lumea, este o împlinire, este un vis care a devenit realitate pentru că de ani de zile am abordat universitatea și am găsit parteneri reali. Am avut o relație de înaltă calitate care s-a concretizat în nenumărate proiecte de cercetare. Acolo unde noi, ca manageri, nu știam să găsim răspunsuri, am mers spre universitate și am căutat împreună cu cercetătorii universității răspunsurile corecte.

Acolo există un tezaur de experiență, știință și din păcate economia nu prea beneficiază de acest tezaur care se află în spatele zidurilor universității. De aceea trebuie să deschidem cât mai multe canale de comunicare și cum spunea domnul rector, Daniel David, noi am tot mers spre universitate, acum vine universitatea spre jucătorii economici. Știu că s-a mai făcut lucrul acesta, dar faptul că dânsul a articulat cu ocazia unui astfel de eveniment această idee m-a bucurat nespus. Pot să vă spun că vom continua același drum al implicării în comunitate, în mediul academic, pentru că educația în România, în ziua de astăzi, este singura soluție. Fără educație, nu avem absolut nicio șansă. Educație este sursa sau medicamentul suprem pentru toate problemele pe care le avem în țară. Pot să vă spun acest lucru în cunoștință de cauză pentru că am făcut și business mulți ani, iar acum sunt implicat și în activități didactice, și știu exact, după ce am angajat mii de tineri și am integrat tineri în companie, știu exact că acolo este sursa bunăstării și viitorul României. De aceea trebuie să facem tot ceea ce este posibil pentru a pune în valoare resursele academice în cadrul societății”, a susținut Daniel Metz, Președintele Consiliului de Administrație NTT DATA Romania.

Daniel Metz, Președintele Consiliului de Administrație NTT DATA Romania / Foto: Daniel Metz - Facebook

Capacitatea HUB-ului - fără limite

Într-o declarație pentru monitorulcj.ro, Maria Metz, CEO-ul NTT DATA, a spus că și-ar dori să regăsească pe viitor în echipele companiei o bună parte dintre studenții care vor beneficia de acest spațiu inovator. În același timp, ea și-ar dori ca acest nou spațiu educativ să devină un mijloc de colaborare pentru mai multe companii din domeniu.

În privința capacității, Maria Metz ne spune că la NTT DATA nu există limite, iar dacă vor fi prea mulți studenți, le vor mai face loc:

„Ideea este să prindă rădăcini cu adevărat acest concept, să devină un fel de a fi. Sper că pe mulți dintre ei sau măcar o parte dintre ei să îi găsesc pe coridoarele NTT DATA, dar îmi doresc și, la fel de mult, așa cum am spus în toate intervențiile mele, să devină un spațiu al colaborării, inclusiv prin prisma implicării și celorlalte companii relevante din Cluj în mediul universitar. Aș dori să îi am pe toți, dar nu ar fi corect.

În termen de spațiu și capacitate nu aș vrea să pun limite. Chiar cred că este fără limite și așa ar trebui să fie, pentru că așa cum arată astăzi piața de HR cu siguranță este o nevoie mai mare ca oricând de astfel de skill-uri. Deci este job-ul nostru să lărgim cât de mult se poate limitele, dacă ele există, și să facem loc pentru cât mai mulți dintre tinerii noștri talentați, să vină aici și să interacționeze cu mediul de business, să vină cu soluții creative. Scopul nostru la finalul zilei este să putem să răspundem cu adevărat nevoilor reale ale societății, să venim în întâmpinarea lor cu soluții inovative”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Maria Metz.

