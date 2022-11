Clujul concentrează o cincime din volumul pieței de IT din România, segment ce a depășit 9 miliarde de euro

Piaţa IT din România a depăşit valoarea de 9 miliarde de euro. Clujul se află în top, clasându-se pe primul loc, după Capitală, și concentrează o cincime din volumul total al segmentului IT.

Clujul concentrează o cincime din volumul pieței de IT din România/ FOTO: Depositphotos.com

Clujul IT

Piaţa IT din România a depăşit valoarea de 9 miliarde de euro, iar în următorii doi ani ar putea ajunge la peste 12 miliarde de euro, potrivit rezultatelor celui mai recent studiu de piaţă realizat de Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS).

Clujul se plasează pe primul loc, după București, în ceea ce privește volumul total al pieței de IT.

Mai mult, în ultimii ani impactul zonei de Vest în segmentul de IT a crescut considerabil, raportat la Capitală.

„Aproape două treimi din volumul total al pieţei este concentrat în Bucureşti (60%), urmat de regiunea Nord-Vest, cu precădere zona judeţului Cluj (18%). Urmează regiunile Vest (7%), Nord-Est (6%), Centru (5%) şi Sud (4%). Se remarcă însă şi o scădere a ponderii Bucureştiului în total, Capitala având 64% din volumul pieţei IT în 2015. Regiunea de Vest, pe de altă parte, şi-a dublat ponderea în total între 2015 şi 2020. Sudul este singura regiune a ţării unde sunt înregistrate scăderi din ponderea totală a volumului pieţei de software şi servicii", relevă studiul citat de agerpres.ro

Piață dinamică în domeniul IT

Piaţa IT din România este dinamică şi în continuă creştere, având în vedere că, de la un volum de 4,6 miliarde de euro în 2015, a ajuns la o valoare de 9 miliarde de euro. Dezvoltarea pieţei IT a avut loc chiar şi în anul 2020, marcat de pandemie, când s-a înregistrat o creştere a volumului cu 1,1 miliarde de euro.

„Observăm o continuă creştere a pieţei de software şi servicii în România, impactul sectorului IT în produsul intern brut naţional ajungând la 7%. Există speranţe foarte mari în ceea ce priveşte dezvoltarea suplimentară a acestui segment, prin intermediul marilor proiecte de digitalizare care urmează să fie implementate la nivelul economiei locale. Astfel, în următorii doi ani, valoarea pieţei IT din România ar urma să depăşească 12 miliarde de euro”, a declarat Gabriela Mechea, director executiv ANIS.

Comparativ cu trendul general al creşterii economice din România, segmentul IT are o rată anuală de creştere de trei ori mai mare, procentajul fiind de 15 - 17% pe an.

În ceea ce priveşte configuraţia capitalului, aceasta a rămas stabilă la nivel naţional, astfel că 64% dintre companiile IT au capital străin, iar 36% românesc.

În prezent, piaţa IT numără nu mai puţin de 21.847 de firme, având o creştere cu 60%. Dezvoltarea cea mai accentuată a avut loc în zona micro-întreprinderilor, unde a fost înregistrată o majorare cu 78% a numărului firmelor în ultimii 5 ani.

Sectorul IT şi servicii numără 147.000 de angajaţi, majoritatea (47%) fiind ai companiilor mari de pe piaţa locală.

La nivelul întregului sector, însă, este remarcată o creştere constantă a numărului de angajaţi, de aproximativ 8-9.000 pe an, se precizează în studiul realizat de ANIS.

