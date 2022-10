Programe de studii UBB în limba germană, susținute de NTT DATA și Porsche: o perspectivă nouă care vizează IT-ul și managementul afacerilor

Companiile NTT DATA și Porsche continuă colaborarea cu UBB prin care finanțează și se implică activ în programele de studiu al Informaticii în limba germană. În acest an, FSEGA se alătură parteneriatului cu o nouă perspectivă.

Reprezentanții Universității Babeș-Bolyai (UBB) și cei mediului de afaceri local și internațional / Foto: monitorulcj.ro

Reprezentanții Universității Babeș-Bolyai (UBB) și cei ai companiilor NTT DATA Romania, MHP Consulting Romania (MHP Romania) și Porsche AG au semnat marți, 4 octombrie 2022, actul de prelungire a acordului de sponsorizare a specializării „Informatică”, în limba germană, nivel licență și master, Sisteme Informatice Avansate: proiectare, modelare, dezvoltare.

Evenimentul a avut loc în Sala Consiliului Administrației UBB și l-a avut ca invitat special pe Ambasadorul Germaniei, dr. Peer Gebauer.

Parteneriatul dintre mediul academic și companiile menționate, demarat în 2014, a fost prelungit și completat cu o perspectivă nouă, multidisciplinară, care vizează studiul ariei tehnologice, în paralel cu managementul afacerilor.

Începând cu acest an universitar, FSEGA se alătură parteneriatului dintre mediul de business și cel academic, continuând astfel angajamentul mediului privat de a contribui la formarea de specialiști care să răspundă nevoilor actuale din piață.

Specializarea „Administrarea Afacerilor în Limba Germană”

Specializarea „Administrarea Afacerilor în Limba Germană” este orientată înspre formarea de competențe recunoscute la nivel internațional și oferă cele mai recente aspecte ale cunoștințelor în domeniul managementului și controlului în afaceri.

Noua abordare își propune să ofere studenților ambelor facultăți, Facultatea de Matematică și Informatică și FSEGA, atât aptitudinile tehnice pentru a fi promotori ai inovației și digitalizării, dar și abilitățile necesare pentru a putea conduce cu succes echipe și proiecte în industria IT.

De asemenea, acest program de studii îi ajută să facă față unui mediu de afaceri digitalizat și inovator.

„Cooptarea Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în acest proiect este o reușită și o oportunitate atât pentru noi, companiile implicate, cât și pentru studenți, de a forma profesioniștii de mâine: lideri vizionari, cu țeluri clare și care urmăresc să aibă, prin munca lor, un impact pozitiv asupra lumii înconjurătoare. Prin această implicare rămânem fideli motto-ului nostru „Enabling you to shape a better tomorrow”, oferind cât mai multor studenți pasionați de informatică și business, vorbitori de limba germană, acces către proiecte reale din sectorul automotive și șansa de a fi îndrumați de mentori din industrie”, declară Bernd Otto Hörmann, CEO MHP Romania.

„Fiind absolventă a FSEGA, într-o poziție de CFO al unei companii de IT, extinderea parteneriatului înspre studenții din cadrul FSEGA este un prilej de mare entuziasm pentru mine. Din propria experiență înțeleg beneficiile pe care le are mentalitatea de business coroborată cu abilitățile tehnice și invers, pentru a avea succes în acest domeniu. Digitalizarea are un rol esențial în management, iar implicarea noastră în formarea studenților ne garantează că vom avea de-a face cu viitori profesioniști calificați pentru a recunoaște, găsi și implementa soluții inovatoare în fața provocărilor unei industrii dinamice și competitive”, declară Monica Potop, CFO MHP Romania.

Cât de interesați sunt studenții

Până în prezent, în cadrul celor două programe de studii în limba germană au fost înmatriculați, la nivel licență 502 de studenți la „Informatică”, respectiv 1456 la „Științe Economice și Gestiunea Afacerilor”. La nivel de masterat au fost înmatriculați 604 de studenți la „Științe Economice și Gestiunea Afacerilor” și 104 „Informatică”.

După ce parteneriatul s-a extins către FSEGA, un număr de 150 studenți de la specializarea „Administrarea Afacerilor în limba germană”, respectiv 50 studenți master la „Afaceri Internaționale” vor beneficia de acest proiect în anul 2022-2023.

„Apreciem în mod deosebit demersurile realizate de companiile MHP Consulting Romania SRL, Porsche AG și NTT DATA Romania S.A. în calitate de parteneri privind formarea profesională în cadrul facultății noastre, mai precis la programele de studii Administrarea Afacerilor în limba germană (nivel licență) și Management internațional în limba germană (nivel masterat), oferindu-le studenților noștri capacitatea de a se adapta cerințelor mediului economic aflat într-o continuă schimbare”, a susținut Prof. univ. dr. Mihaela Drăgan - Director al Departamentului de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană.

Programe de mentorat, internship-uri și competiții

Studenții înscriși la cele două programe de studii beneficiază de programe de mentorat, internship-uri și competiții organizate de companiile partener. Toate acestea vin ca o completare cu aplicabilitate practică a cursurilor teoretice susținute de cadrele didactice din Universitatea Babeș-Bolyai, dar și din universități din Germania și Austria, precum și de specialiști din companiile partenere.

Curiculele celor două programe de studii sunt sincronizate cu cele similare ale universităţilor din Germania, cu respectarea tuturor standardelor de calitate, cursurile fiind predate de cadre didactice din UBB vorbitoare de limba germană, precum şi specialişti în informatică din Germania.

„Colaborarea dintre mediul privat și mediul academic este esențială, dat fiind faptul că, în fond, studenții de azi sunt angajații de mâine. Continuarea și extinderea acestui parteneriat este o dovadă a faptului că angajamentul pe care l-am luat acum 8 ani este o construcție solidă și durabilă, cu impact pozitiv asupra mediului academic și de business. Sectorul privat, fiind dinamic și prin urmare foarte competitiv, are o nevoie constantă de specialiști care să aducă un plus de valoare companiilor, iar universitățile joacă un rol decisiv în pregătirea unei forțe de muncă performante. Astfel, dorim să creăm o simbioză între cele două sfere, care să contribuie la bunăstarea întregii societăți,” a declarat Maria Metz, CEO NTT DATA Romania.

În urmă cu 8 ani, NTT DATA Romania, alături de MHP Romania și Porsche AG, au devenit co-fondatorii programului de Studiu în Limba Germană, din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai, primul program de studiu de acest gen din România. Demersul a fost completat ulterior, în 2018, și cu programul de masterat, devenind astfel primul program complet de studii în limba germană din domeniul Informaticii.

