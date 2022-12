De 15 ani, în aceleași microbuze școlare. Elevii din Cluj „sunt sacrificați”. Ministerul Educației visează la mașini electrice

Ultimele microbuze școlare primite de județul Cluj de la Ministerul Educației au o vechime de cel puțin 15 ani.

Mircobuze în curtea unei școli din județul Cluj. Sursă foto monitorulcj.ro

An de an, primarii din Cluj stau cu mâna întinsă la Consiliul Județean pentru a primi bani pentru reparații la microbuzele școlare sau chiar pentru mașini noi. Ministerul Educației vrea să schimbe aceste microbuze cu mașini electrice. Până atunci, copiii sunt la mila politicienilor.

„Am avut câteva situații limită în județ în anumite comune. La Triteni, la Panticeu parcă, la Așchileu. Sunt localități în care autobuzele cumpărate când domnul Hărdău (Mihail Hărdău – n.r) era ministru al Educației când s-au alocat ultimele mașini de transportat elevi. Acum, ministerul Educației are un nou sistem de a cumpăra mașini electrice pentru copii. Există deja mașini care trebuie înlocuite. Guvernul lucrează la un plan național să înlocuiască aceste mașini vechi cu mașini electrice. Iar acolo unde este cazul până intervine ministerul, Consiliul Județean intervine și ajută primarii să cumpere punctual mașini fie să repare dacă microbuzul respectiv face față. Astăzi, în momentul de față, nu avem presiune mare pe noi să cumpărm microbuze. Unde am avut, am rezolvat deja. Când se defectează, intervenim noi și luăm rapid și reparăm. Au fost vreo 4 situații doar anul acesta. Practic, fiecare comună încearcă să-și asigure transportul. Sunt sate dintr-o comună care sunt mai aproape de centrul altei comune nu din care fac parte. Și acolo sunt alte situații de transport copii, nu există clar în legislație cine transportă copiii, la care din școli se duc copiii. Autobuzele acelea ar trebui să treacă pe raza altei comune (...) Practic, copiii sunt sacrificați. În loc să meargă 10 minute cu autobuzul, se duc 25 de minute. Este rivalitate între comune, dar cu mici excepții, în Cluj lucrurile sunt într-o stare de normalitate”, a spus Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, marți, la o emisiune radio.

Reamintim că în luna septembrie, după începerea școlii, primarul comunei Tritenii de Jos a cerut de la Consiliul Județean Cluj 250.000 de lei pentru a cumpăra un microbuz nou. „Cei 85 de elevi care fac naveta la Școala din Tritenii de Jos au mare nevoie de un microbuz nou pentru a putea ajunge la școală având în vedere că cel vechi se află într-o stare avansată de uzură și nu mai poate fi reparat. Primăria este dispusă să contribuie cu suma de 100.000 de lei pentru achiziționarea microbuzului”, transmit reprezentanții Primăriei.

Condițiile jalnice în care învață elevii din comunele din Cluj

În județul Cluj sute de copii învață în frig, în săli de clasă pline cu fumul de la sobă sau cu infiltrații de apă în pereți.

Primăriile din județul Cluj au cerut, în urmă cu câteva luni, peste 180.000 de euro din fondul de rezervă al Consiliului Județean pentru lucrări de reparații la grădinițe și școli, cumpărarea de centrale termice sau de noi microbuze pentru transportul elevilor.

Astfel, primarul comunei Borșa a solicitat acordarea unui ajutor în sumă de 176.000 lei din fondul de rezervă al judeţului pentru reparații curente la grădinița din comună. Comuna Borșa menționează că acoperișul grădiniței a fost avariat, existând infiltrații de apă prin plafon, astfel fiind afectată activitatea preșcolarilor.

Și primarul comunei Cășeiu a solicitat acordarea unui ajutor în sumă de 70.000 de lei din fondul de rezervă al bugetului local al județului, tot pentru lucrări de reparații majore la Grădinița Sălătruc și la Școala Cășeiu.

Comunele Sânmărtin, Mica și Panticeu au cerut bani pentru centrale termice. „Comuna Sânmărtin menționează că Școala din Cutca are nevoie de o centrală termică deoarece în prezent încălzirea se face cu ajutorul unor sobe de teracotă vechi, motiv pentru care activitatea didactică se realizează în condiții neprielnice (fum, frig)”, transmite Consiliul Județean Cluj.

Comuna Mica a solicitat 130.000 lei pentru achiziția unei centrale termice la Școala din Sânmărghita. „Centrala actuală este veche (peste 15 ani), iar în prezent nu mai are randamentul necesar încălzirii unității de învățământ din localitatea Sânmărghita”, transmit autoritățile locale.

La rândul lui, primarul comunei Panticeu a solicitat acordarea unui ajutor în sumă de 160.000 de lei pentru o centrală termică pentru Școala gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu.

„Școala are nevoie de o centrală termică nouă deoarece centrala actuală s-a defectat și nu mai poate fi reparată, iar pentru buna desfășurare a procesului de învățământ a celor 300 de elevi este nevoie de încălzire corespunzătoare”, spune forul județean.

