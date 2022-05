14 ani de promisiuni. Pasajul peste calea ferată din zona Jucu nu se va construi prea curând

Una caldă, una rece. Pasajul peste calea ferată din zona Jucu, care ar veni în sprijinul firmelor și angajaților din parcul industrial Tetarom III, nu se va construi prea curând, în schimb, Consiliul Județean promite reabilitarea drumurilor in interiorul parcului.

Firmele care sunt prezente în parcul industrial Tetarom III, din comuna Jucu, au cerut, ani la rând, rezolvarea problemelor de infrastructură, amenințând inclusiv cu relocarea producţiei. 8.000 de persoane lucrează, în prezent, aici.

Potrivit reprezentanţilor firmelor, fluctuaţia salariaţilor a devenit destul de mare, companiile având dificultăţi în a-şi găsi noi angajaţi, din cauza transportului către fabrici. Timpul de aşteptare la bariera de lângă parcul industrial este atât de mare, încât oamenii pierd şi câte două ore pe drum.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că mai sunt mulți pași de urmat până la construirea efectivă a pasajului peste calea ferată care va duce la fluidizarea traficului în zona parcului industrial Tetarom III.

„Noi ne dorim să rezolvăm această problemă de trafic, mai cu seamă din cauză că în Tetarom III lucrează peste 8.000 de persoane, sunt foarte multe firme, e o poveste de mulți ani, niciodată nu s-au găsit resurse. Într-un final, ne-am asociat cu primăria din Jucu și am demarat deja licitația pentru proiectare. Este o intersecție importantă, iar noi încercăm prin acel pasaj să fluidizăm circulația pe acest sector extrem de circulat. Deja au început lucrările la extinderea părții carosabile cu încă o bandă de mers, cei care circulă spre Dej au văzut. În proiectul nostru de construire a acestui pasaj este implicat și Ministerul Transporturilor, există deja decizie cu aprobare de finanțare pentru acest proiect, mă bucur că după atâția ani în care s-a discutat de soluție, iată că am găsit și finanțări. Este un proiect care se poate realiza, deja am demarat licitația de proiectare pentru a vedea exact care sunt soluțiile tehnice, se va face un studiu de fezabilitate, se va vedea ce terenuri sunt în jur pentru a le putea expropria la nevoie și împreună cu drumurile din interiorul parcului Tetarom vor intra practic în administrarea Consiliului Județean. De prin 2008 se tot discută de acest pasaj. Vom face tot ce ține de noi să îl pornim, depinde și de firmele care se vor înscrie la licitație”, a declarat Alin Tișe, marți, la o emisiune.

De cealaltă parte, președintele CJ Cluj spune că instituția pe care o conduce se va ocupa de reabilitarea drumurilor din interiorul parcului industrial.

„În cazul drumurilor din Tetarom III vor prelua de la Parcul Tetarom întreținerea lor și vor fi făcute pe cheltuiala județului, sunt drumuri care, evident, au fost afectate de traficul din parc, iar societatea Tetarom nu are resurse de a face aceste modernizări, ei și așa au bugetul mic, dacă nu ar avea partea de energie s-ar descurca greu și cu salariile. În afară de redevență sau taxe de concesiune, ei nu mai încasează bani din alte surse. Ne-au cerut oamenii de afaceri și firmele reabilitarea drumurilor din interior”, a adăugat Tișe.

Reamintim că în noiembrie 2021, Consiliul Județean s-a asociat cu comuna Jucu pentru construirea unui pasaj de legătură între DN 1C și DJ 109D din zona Parcului Industrial Tetarom III.

Prin intermediul proiectului se urmărește fluidizarea traficului rutier pe DN 1C, în zona Parcului Industrial Tetarom III, reducerea sau chiar eliminarea accidentelor rutiere soldate cu victime sau/și cu pagube materiale. Reamintim, în acest context, faptul că Parcul Industrial Tetarom III, cu o suprafață de aproximativ 150 ha, este situat în comuna clujeană Jucu. Acesta este cel de-al treilea parc industrial realizat de Consiliul Județean Cluj și a fost inaugurat în luna februarie, anul 2008.

Încă de la proiectarea parcului, în anul 2007, era prevăzută construirea unui drum rapid care să lege municipiul Cluj-Napoca de localitatea Jucu, precum şi o pasarelă pentru maşini care să traverseze peste calea ferată.

Director Bosch: „Parcul s-a dezvoltat, infrastructura a rămas la fel”

În luna septembrie, odată cu inaugurarea halei a treia de producție Bosch la Jucu, directorul Bosch România, Mihai Boldijar, a vorbit despre dezvoltarea fabricii de la Cluj, arătând însă că este nevoie ca și infrastructura rutieră „să țină pasul” cu investițiile private din țară.

Mihai Boldijar, directorul general al Robert Bosch SRL şi reprezentantul grupului Bosch din România, a declarat că, deşi fabrica de la Cluj s-a dezvoltat şi extins continuu de la deschiderea ei în 2013, infrastructura pusă la dispoziţie de autorităţi a rămas la fel. El susţine că firmele din parcul industrial de la Jucu au cerut în repetate rânduri să fie legate la Autostradă, însă acest lucru nu s-a întâmplat. De asemenea, el a declarat că un pasaj pe sub sau peste calea ferată ar fi foarte de ajutor, pentru a scăpa de barieră, însă nici acest lucru nu s-a întâmplat.

„Am cerut o ieşire direct la autostradă, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Parcul s-a dezvoltat mult din 2013 şi până în prezent, dar infrastructura a rămas la fel. Normal ar fi fost să ţină pasul cu dezvoltarea din zonă. Ar trebui evitată bariera, fie printr-un pasaj subteran, fie printr-o supratrecere, să nu mai stea camioanele pline după un tren care merge cu 20 de kilometri la oră. De fapt, totul ar trebui modernizat, pentru că şi transportul feroviar ne-ar putea fi de mare ajutor, atât pentru marfă, cât şi pentru angajaţi”, a declarat acesta.

