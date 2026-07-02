România are peste 520.000 de șomeri: plus 10.000 de persoane fără contract de muncă într-o singură lună, în timp ce șomajul în rândul tinerilor se apropie de 29%

Numărul șomerilor a crescut cu 10.000, în mai, și ajunge la peste 520.000 de persoane apte de muncă, care însă nu se pot angaja din cauza imposibilității de a găsi un job. În rândul tinerilor, șomajul ajunge la 29%.

România are peste 520.000 de șomeri: plus 10.000 de persoane fără contract de muncă într-o singură lună, în timp ce șomajul în rândul tinerilor se apropie de 29%|Foto: pexels.com

Date îngrijorătoare publicate joi de Instititutul Național de Statistică.

Rata şomajului în luna mai 2026 a ajuns la 6,4%, în creștere cu 0,1% faţă de cea ȋnregistrată în luna aprilie 2026, arată datele INS.

România are peste 520.000 de șomeri: plus 10.000 de persoane fără contract de muncă într-o singură lună, în timp ce șomajul în rândul tinerilor se apropie de 29%

Numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru luna mai a fost de 522.100 persoane, în creștere atât față de luna precedentă - 512.100 șomeri în aprilie 2026, cât și față de aceeași perioadă a anului precedent 506.900 șomeri în mai 2025.

Astfel, în decurs de o lună, numărul șomerilor a crescut cu 10.000, iar în interval de un an creșterea a fost de peste 15.000 de persoane.

Sursa: INS

Pe sexe, rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaților, valorile fiind de 6,5% în cazul persoanelor de sex feminin și de 6,3% în cazul persoanelor de sex masculin.

Șomaj alarmant în rândul tinerilor

„Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 28,8%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026”, subliniază INS.

România se confruntă cu o criză structurală a tranziției tinerilor de la educație la muncă.

Totodată, țara noastră se regăsește într-un top negativ al țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu studiază, nici nu lucrează.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,9% pentru luna mai 2026 - 4,9% în cazul bărbaților și 5% în cazul femeilor.

Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 72,4% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna mai 2026.

„Creșterea ratei de participare pe piața muncii prin investiții în capitalul uman ar contribui la atenuarea efectelor unei perspective demografice nefavorabile”, semnala în noiembrie 2025 Fondul Monetar Internațional.

De altfel, în primăvara acestui an, FMI anunța o rată medie a șomajului de 6% în cazul României, pentru 2026, estimare depășită deja în contextul în care șomajul a urcat la 6,4%.

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