Ministerul Agriculturii anunță sprijin financiar pentru crescătorii de porci. Cine poate primi bani?

Crescătorii de porci ar putea primi noi subvenții. Guvernul pregătește un sprijin de 11 milioane de euro pentru fermele comerciale.

Crescătorii de porci din România ar putea beneficia de noi forme de sprijin financiar, după ce Ministerul Agriculturii a finalizat două acte normative care prevăd ajutoare atât pentru gospodăriile populației, cât și pentru fermele comerciale. | Foto: Inquam Photos / George Călin

Crescătorii de porci din România ar putea beneficia de noi forme de sprijin financiar, după ce Ministerul Agriculturii a finalizat două acte normative care prevăd ajutoare atât pentru gospodăriile populației, cât și pentru fermele comerciale.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că sectorul suin ar putea primi finanțări de milioane de euro pentru compensarea costurilor de producție și pentru îmbunătățirea măsurilor de biosecuritate.

Ajutor de 20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodării

Ministerul Agriculturii pregătește o nouă schemă de sprijin pentru crescătorii de porci din gospodăriile populației. Potrivit ministrului interimar Tánczos Barna, proprietarii care respectă anumite condiții de biosecuritate ar putea primi câte 20 de euro pentru fiecare animal crescut.

Sprijinul va fi acordat gospodăriilor care au animalele crotaliate, colaborează cu un medic veterinar și respectă normele minime de creștere. Măsura se aplică atât gospodăriilor clasice, cu până la cinci porci, cât și exploatațiilor de tip A, care pot deține până la 50 de capete.

„Acolo unde animalele sunt crotaliate, acolo unde există un contact cu medicul veterinar, acolo unde există condiții minime de biosecuritate și de bunăstare vrem să venim în sprijinul fermierilor”, a declarat ministrul.

Buget de 11 milioane de euro pentru fermele comerciale

O a doua măsură vizează fermele comerciale de porci, pentru care Ministerul Agriculturii propune un buget total de 11 milioane de euro.

Potrivit proiectului, fermele de îngrășare ar urma să primească aproximativ 12 euro pentru fiecare loc de cazare, în timp ce fermele de reproducție ar putea beneficia de un sprijin cuprins între 13 și 14 euro pe loc de cazare.

Ministrul a explicat că ajutorul poate fi acordat în contextul creșterii costurilor de producție generate de situația internațională și de efectele conflictelor din regiune.

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Măsurile nu pot fi aplicate încă

Deși actele normative au fost finalizate, acestea nu pot fi aprobate în prezent deoarece România este condusă de un guvern interimar. Tánczos Barna estimează că măsurile ar putea intra în vigoare în următoarele săptămâni, după instalarea unui guvern cu puteri depline sau prin accelerarea procedurilor legislative în Parlament.

România importă milioane de porci anual

Ministrul Agriculturii susține că noile măsuri sunt necesare pentru revitalizarea sectorului suin și reducerea dependenței de importuri. Potrivit acestuia, România importă anual echivalentul a 3-4 milioane de porci vii sau produse din carne de porc din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Statul român pierde anual, din cauza importului de animale vii, carne sau piese din carne de porc, cel puțin 50 de milioane de euro la TVA”, a afirmat Tánczos Barna. În prezent, efectivele de porcine din România sunt estimate la aproximativ 3 milioane de capete.

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