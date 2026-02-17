Alertă în Cluj: zeci de cadavre de animale sălbatice, descoperite în Recea-Cristur. Prefectura anunță măsuri de urgență.

Situație alarmantă în Recea-Cristur, unde au fost descoperite zeci de cadavre de bizoni, căprioare și cerbi.

Alertă în Cluj: zeci de cadavre de animale sălbatice, descoperite în Recea Cristur|Foto: arhivă monitorulcj.ro

Marți, mai multe echipe dispuse de Prefectura Cluj s-au deplasat la Recea-Cristur pentru a evalua situația din teren.

Prefectul Maria Forna a anunțat măsuri de urgență în contextul situației alarmante descoperite la cea mai mare fermă de bizoni din Europa, situată pe teritoriul comunei clujene Recea Cristur

Alertă în Cluj: zeci de cadavre de animale sălbatice, descoperite în Recea Cristur. Prefectura anunță măsuri de urgență.

Autoritățile clujene au intrat în alertă, în urma situației din Recea Cristur, unde au fost descoperite zeci de cadavre de bizoni, căprioare și cerbi.

„Continuă cercetările în teren, pentru că discutăm despre o suprafață de peste 400 de hectare, care cuprinde sute de animale din foarte multe specii, respectiv bizoni, mufloni, cerbi, căprioare.

Colegii care s-au deplasat pe teren au identificat aproximativ 70 de cadavre de animale. Ancheta continuă pe teren și acolo vom dispune măsuri în ceea ce privește cadavrele de animale”, a anunțat prefectul Clujului Maria Forna.

Alertă în Cluj: zeci de cadavre de animale sălbatice, descoperite în Recea Cristur|Foto: arhivă monitorulcj.ro

DSVSA Cluj anunța la începutul săptămânii că în 2025 au fost efectuate 3 controale la ferma din Recea Cristur în urma cărora au fost descoperite mai multe neconformități.

„În data de 16.02.2026, directorul executiv al DSVSA Cluj, s-a prezentat la sediul Prefecturii Cluj Napoca, unde a prezentat cele constatate de reprezentanții DSVSA Cluj. Prefectura Cluj-Napoca a convocat mai multe instituții cu atribuții de control, în vederea efectuării de verificări la fața locului și luarea măsurilor ce se impun.Reprezentanții DSVSA Cluj sunt în teritoriu și fac verificări împreună cu reprezentanții instituțiilor convocate de Prefectura Cluj-Napoca”, se arată în comunicatul publicat luni de DSVSA Cluj.

Ancheta autorităților clujene este în desfășurare.

Ferma de bizoni din Recea-Cristur a fost inaugurată în primăvara lui 2014, fiind prezentată drept cea mai mare fermă de acest tip din Europa. Investiția s-a ridicat la peste 2,5 milioane de euro. La momentul deschiderii, în 2014, efectivul de bizoni depășea 270 de animale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: