Plafon de 500 de milioane de lei pentru programul Noua Casă. Clujenii au luat cele mai mari credite ipotecare pentru realizarea achizițiilor imobiliare.

În 2026, Ministerul Finanțelor propune un plafon de 500 de milioane de lei pentru programul Noua Casă, similar finanțării alocate anul trecut. Locuitorii din Cluj-Napoca sunt cumpărătorii care plătesc cele mai consistente sume de bani pentru a deveni proprietari.

Plafonul de garantare pentru Programul „Noua Casă” aferent anului 2026 a fost propus la 500 de milioane de lei, potrivit unui proiect publicat în transparență decizională de Ministerul Finanțelor.

Programul „Noua casă”, continuatorul programului „Prima casă” este un program de interes public, proiect esențial în domeniul locuirii, destinat accesului la creditare ipotecară pentru persoanele fizice care în condițiile pieței întâmpină dificultăți în îndeplinirea cerințelor standard impuse de instituțiile de credit, în special în ceea ce privește avansul solicitat care poate ajunge în unele cazuri până la 25% pentru locuințe cu valoare redusă.

În contextul tensionat al pieței imobiliare din trimestrul IV 2025 – trimestrul I 2026, caracterizat de scăderea ofertei cu aproximativ 18%, creșteri ale prețurilor de peste 15%, presiuni fiscale semnificative (majorarea TVA la 21%, creșterea impozitelor pe proprietate și a taxării chiriilor) și absența unei relaxări a condițiilor de finanțare, programul Noua Casă devine un instrument important pentru susținerea accesului populației la achiziția unei locuințe.

Propunerea de alocare a unui plafon total de 500 milioane lei pentru anul 2026, se bazează în principal pe tendințele de relativă stabilitate a pieței imobiliare și a creditelor ipotecare previzionate pentru anul 2026, precum și a cererii potențialilor beneficiari.

Sursa: Ministerul Finanțelor

Clujenii au luat cele mai mari credite ipotecare pentru realizarea achizițiilor imobiliare

Potrivit analizei realizate de actorii din piața imobiliară pe baza împrumuturilor intermediate în trimestrul al III- lea 2025, locuitorii din municipiul Cluj - Napoca au luat cele mai mari credite ipotecare pentru realizarea achizițiilor imobiliare, ei fiind totodată cumpărătoriicare plătesc cele mai consistente sume de bani pentru a deveni proprietari.

În medie, împrumuturile obținute prin intermediul brokerilor au avut valoarea de 462.179 lei. Rata medie achitată de aceștia a ajuns să fie de 2.538 de lei pe lună, în scădere cu aproximativ 7% față de cea înregistrată în trimestrul III 2024.

Locul al doilea în top este ocupat de orașul Iași. În cazul acestora, valoarea media a creditelor ipotecare noi a ajuns la 435.405 lei, iar rata medie la 2.402 lei, în scădere cu 8% a ratei comparativ cu intervalul similar al anului 2024.

În București, valoarea medie a unui împrumut accesat pentru cumpărarea unei locuințe a fost, în intervalul iulie-septembrie 2025, de 432.395 lei. Bucureștenii au plătit rate medii de 2.366 lei, cu aproape 6% mai mici decât în anul 2024, potrivit datelor publicate în nota de funamentare a proiectului publicat joi de Ministerul Finanțelor.

„Creșterea constantă a cererii pentru locuințe, corelată cu o ofertă limitată, face accesul la proprietăți dificil pentru o parte semnificativă a populației, în special pentru persoanele care întâmpină constrângeri în îndeplinirea condițiilor standard de creditare”, menționează sursa citată.

De la lansarea programului în 2009 și pânã la finele lunii februarie 2026, au fost acordate 334.304 garantii și promisiuni de garantare, în valoare totalã de 31,72 miliarde lei, iar de la începutul anului 2025 si pânã la finele lunii decembrie 2025 au fost acordate 246 garanții în valoare totalã de 33 mil. lei și 9 promisiuni de garantare, în valoare totalã de 1,3 mil.lei.

