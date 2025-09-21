Apartamentele vechi din Cluj-Napoca, mai scumpe decât cele noi. Cât a ajuns să coste o garsonieră?

Cluj-Napoca rămâne orașul din România unde sunt cele mai ridicate prețuri pentru locuințe.

Prețurile cerute sunt mai mari pentru apartamentele vechi din Cluj-Napoca față de cele noi | Foto: depositphotos.com

Apartamentele din Cluj-Napoca au rămas cele mai scumpe și la sfârșitul verii.

În luna august 2025, prețul mediu pentru locuințele din orașul de pe Someș a fost de 3.138 de euro pe metru pătrat, potrivit unei platforme imobiliare.

Pe locul al doilea în clasamentul național s-a aflat Brașov, cu 2.241 de euro/mp, iar Bucureștiul a completat podiumul cu un preț mediu de 2.096 euro/mp.

La nivel național prețurile sunt mai mari cu aproximativ 12%.

Totuși, interacțiunile dintre proprietari și cumpărători sunt în scădere.

Apartamente mai scumpe de la un an la altul în Cluj-Napoca. Cele vechi costă mai mult

În Cluj-Napoca, diferențele dintre prețurile medii de cerere pentru apartamentele noi și cele vechi sunt reduse, indiferent de tipul locuinței. Totuși, imobilele mai vechi sunt ușor mai scumpe în medie.

În luna august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de:

3.116 euro pentru apartamentele noi, scumpire de 11% față august 2024 și creștere de 1% față de iulie 2025

3.156 euro pentru cele vechi, cu 14% mai scumpe comparativ cu luna august a anului trecut

Raportat la suprafața medie, o garsonieră de 40 mp a avut un preț de cerere estimativ de 124.640 de euro (nouă) față de 126.240 de euro (veche).

În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), valorile au fost de 171.380 de euro pentru locuințele noi și 173.580 de euro pentru cele vechi, o diferență de 2.200 de euro.

Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), prețul mediu solicitat a fost de 233.700 de euro (nou) vs. 236.700 de euro (vechi), adică o diferență de 3.000 de euro.

