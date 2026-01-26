Clujenii se înghesuie la credite pentru apartamente. Județul, în topul ipotecilor din România.

Numărul creditelor ipotecare din județul Cluj a continuat să crească în 2025.

Numărul creditelor ipotecare a crescut cu 15% în județul Cluj, în 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Cele mai multe credite cu ipotecă au fost concentrate, în 2025, în București, Ilfov, Timiș și Cluj, într-un an în care numărul ipotecilor intabulate la nivel național a crescut cu 6,4% față de 2024, arată o analiză de specialitate, dată luni, 26 ianuarie 2026 publicității.

Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în București, Ilfov, Timiș și Cluj au fost acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel național, potrivit unei platforme de specialitate, citată de Agerpres.ro.

Astfel, peste 27.000 de credite cu ipotecă au fost acordate în București, cu aproape 2% mai puține comparativ cu rezultatul înregistrat în anul anterior, în timp ce în Ilfov au fost acordate 7.570 de credite cu ipotecă în 2025, județula înregistrat cea mai mare creștere anuală la nivel național, de 27,6%, conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Cumulat, București și Ilfov dețin o pondere de aproape 38% din totalul ipotecilor intabulate în 2025 în România.

Mai multe ipoteci la Cluj în 2025

Pe următoarele poziții în clasamentul celor mai mari piețe ipotecare regionale din țară se clasează Timiș, unde au fost intabulate aproape 7.300 de ipoteci, în creștere cu 7,4% comparativ cu rezultatul din 2024, Cluj, unde au fost intabulate puțin peste 6.000 de ipoteci, în creștere anuală de 15%, și Constanța, cu puțin peste 5.000 de ipoteci intabulate, un rezultat cu 5,2% mai slab comparativ cu cel din 2024.

Constanța a fost de altfel una dintre cele trei piețe regionale în care s-au înregistrat scăderi anuale ale numărului de ipoteci intabulate, alături de București și de Iași, unde s-au intabulat 4.122 de ipoteci, în scădere cu 26,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024. Clasamentul celor mai mari piețe ipotecare regionale din țară este completat de Brașov, Iași, Sibiu, Bihor și Prahova, care a urcat pe treapta a zece și a înlocuit județul Argeș.



Cumulat, primele 10 piețe ipotecare din România însumează peste 74% din numărul ipotecilor intabulate anul trecut la nivel național.

Creditul ipotecar, moda care câștigă tot mai mult teren

„Piața ipotecară a înregistrat rezultate foarte bune în 2025: a crescut ponderea tranzacțiilor rezidențiale realizate prin credit, piața de refinanțări a înregistrat de asemenea un volum superior celui din 2024 iar cumulat ne îndreptăm spre un nou record de finanțări ipotecare. Creșterea este susținută în special de către cumpărători aflați la prima achiziție, dar și de clienți care au optat pentru refinanțări în condiții mai avantajoase. 2026 a debutat cu dobânzi în scădere, atât IRCC cât și cele fixe fiind mai reduse, iar cererea pentru spații locative cu un nivel de confort ridicat este la fel de mare. Estimăm că 2026 ar putea aduce rezultate similare ținând cont de condițiile actuale din piață și de tendința de scădere a deficitului bugetar și a ratei inflației, care ar putea genera și o reducere a dobânzii de politică monetară de către Banca Națională”, a afirmat Cătălin Marin, expert.

Raportat la numărul total de tranzacții cu unități rezidențiale încheiate în 2025 în România, ipotecile intabulate anul trecut dețin o pondere de 57%, potrivit statisticilor oficiale, în creștere de la 51% în 2024. Trebuie avut însă în vedere că totalul ipotecilor intabulate include și refinanțările, reconversiile și restructurările, precum și creditele de nevoi personale cu ipotecă.

Cele mai recente statistici publicate de BNR arată ca în primele 11 luni din acest an au fost acordate la nivel național credite ipotecare în valoare de 9,96 miliarde de euro, în creștere cu 22% comparativ cu primele 11 luni din 2024, acest volum include toate tipurile de credite ipotecare acordate.

