Evaziune fiscală de 9 mil. lei la Cluj cu motorină. Cum a fentat o firmă plata accizelor?

Administratorul unei firme din Cluj, producătoare de combustibil, a fentat statul pentru a nu plăti accize, în timp ce vindea motorină nemarcată.

O firmă din Cluj, care fabrica și vindea motorină nemarcată a fraudat statul cu peste 9 milioane de lei | Foto: mpublic.ro

Au fost efectuate șase percheziții domiciliare (două la Cluj și patru în Bihor), miercuri 5 noiembrie 2025, în cadrul unui dosar penal de eveziune fiscală și producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, în formă continuă.

Perchezițiile au fost efectuate în cadrul operațiunii „Jupiter 4”

Firma din Cluj a fentat accizele

Administratorul unei firme din Cluj-Napoca a făcut o „schemă” pentru a nu plăti acciză pe combustibil și a podus și vândut motorină nemarcată.

„În fapt, se reține ca administratorul unei societăți cu sediul în Cluj-Napoca a folosit fraudulos regimul fiscal de exceptare de la plata accizelor, desfășurând o activitate ilegală de producere și comercializare de motorină nemarcată. Astfel, societatea, având ca obiect principal de activitate declarat «transporturi rutiere de mărfuri» și ca activități secundare autorizate «fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului» a fost autorizată la data de 12.06.2023 de către Biroul Vamal Cluj ca utilizator final pentru achiziția de motorină exceptată de la plata accizelor, în vederea producerii unui lubrifiant denumit «Plasticizer MKG 3»”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Autorizația emisă permitea prelucrarea a 1.500 tone de motorină în scop neaccizabil. În fapt, societatea a utilizat însă această autorizație pentru a desfășura o activitate de producție accizabilă, respectiv fabricarea de motorină nemarcată, în afara unui antrepozit fiscal autorizat, contrar dispozițiilor din Codul fiscal.

Procesul tehnologic declarat a fost unul fictiv, rețeta de fabricație a fost modificată prin schimbarea substanțelor admise cu produse petroliere similare.

Conform sursei citate, în perioada 28.06 - 11.09.2023, societatea a raportat producerea a 1.928.176 kg de produs finit, pretins «ulei Plasticizer MKG 3». Analiza de laborator a confirmat însă că produsul obținut are compoziția chimică și proprietățile motorinei, adică un produs accizabil supus marcării și colorării obligatorii.

În baza documentelor contabile și a fișelor de producție, s-a stabilit că materia primă utilizată a provenit din achiziții de motorină exceptată de accize și din importuri (Slovacia). Rețeta aplicată conținea proporții de 66,9% motorină și 33% amestecuri hidrocarburice, și nu a respectat formula autorizată.

I-a durut în cot de ANAF

Livrările declarate de societate au fost realizate printr-un lanț comercial fictiv către entități de tip „fantomă” (ex. Estonia), pentru a crea aparența unor livrări intracomunitare neimpozabile. În realitate, transporturile au fost redirecționate în Slovacia și ulterior în Italia, fără a fi respectate cerințele regimului fiscal de scutire. De asemenea, societatea nu a depus declarațiile fiscale impuse de Codul fiscal.

Gaură de 9 mil lei la „schema” cu motorină de la Cluj

Prejudiciul adus bugetului de stat, reprezentând accizele datorate pentru cantitatea totală de motorină produsă, a fost calculat la 3.724.484 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități în cuantum de 5.280.311 lei, în total un prejudiciu total de peste 9 milioane lei.

„În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și conturilor bancare deținute de persoanele vizate”, se mai arată în comunicat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: