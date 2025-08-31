Cluj-Napoca, singura piaţă imobiliară majoră în creştere - plus 14% în 2025, în contrast cu declinul din Bucureşti şi alte mari oraşe

Singura piaţă imobiliară majoră din România care înregistrează creştere în 2025, cu un avans de 14% în primele şapte luni ale anului faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

Contrastează puternic cu scăderile înregistrate în celelalte centre urbane importante:

*Bucureştiul marchează un declin de 7%,

*Timişoara de 3%,

*Iaşiul se confruntă cu o scădere dramatică de 25%, conform datelor Colliers România, citate de Ziarul Financiar.

Luna iulie a adus un vârf de activitate pe piaţa clujeană, cu peste 1.000 de tranzacţii înregistrate - cel mai înalt nivel atins în ultimii trei ani şi jumătate pentru acest oraş.

Accelerarea vânzărilor din iulie a fost determinată de eliminarea cotei reduse de TVA pentru locuinţe şi majorarea TVA-ului standard de la 19% la 21%, măsuri aplicate începând cu 1 august.

