Economie
Cluj-Napoca, singura piaţă imobiliară majoră în creştere - plus 14% în 2025, în contrast cu declinul din Bucureşti şi alte mari oraşe
Singura piaţă imobiliară majoră din România care înregistrează creştere în 2025, cu un avans de 14% în primele şapte luni ale anului faţă de aceeaşi perioadă din 2024.Cluj-Napoca, singura piaţă imobiliară majoră în creştere: plus 14% în 2025| Foto: monitorulcj.ro
Contrastează puternic cu scăderile înregistrate în celelalte centre urbane importante:
*Bucureştiul marchează un declin de 7%,
*Timişoara de 3%,
*Iaşiul se confruntă cu o scădere dramatică de 25%, conform datelor Colliers România, citate de Ziarul Financiar.
Luna iulie a adus un vârf de activitate pe piaţa clujeană, cu peste 1.000 de tranzacţii înregistrate - cel mai înalt nivel atins în ultimii trei ani şi jumătate pentru acest oraş.
Accelerarea vânzărilor din iulie a fost determinată de eliminarea cotei reduse de TVA pentru locuinţe şi majorarea TVA-ului standard de la 19% la 21%, măsuri aplicate începând cu 1 august.
