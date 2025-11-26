Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat. Ministrul Mediului: „În acest moment nu există un buget identificat”.

Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat, în condițiile în care în prezent nu există un buget identificat pentru desfășurarea proiectului.

Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat din lipsă de fonduri|Foto: Depositphotos.com

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, că programul Rabla pentru anul viitor ar putea fi blocat, în lipsa unui buget alocat.

Recent, vicepremierul Tanczos Barna a criticat modificarea constantă a programului Rabla și a cerut o „strategie” pe termen mediu și lung care să ofere predictibilitate pentru acest proiect.

Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat. Ministrul Mediului: „În acest moment nu există un buget identificat”

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM (Administrația Fondului pentru Mediu - n.red.). Eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din proiectele din PNRR, care și-au pierdut fondurile, finanțarea, vor fi mutate pe AFM. În același timp, avem o discuție cât se poate de așezată ca, în cazul în care vom găsi totuși buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan nu avem acest buget încă identificat, să fie suplimentar cu câteva condiții care nu au fost aplicate până în anul acesta”, a declarat, marți, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.ro

Buzoianu a mai arătat susține aplicarea programului Rabla pentru mașini produse în Europa.

„Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar în acest moment buget identificat pentru programul Rabla nu există”, a adăugat ministrul Mediului.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei, din care fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în prima etapă, în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.

Acest rezultat a dus la o suplimentare a fondurilor pentru acest tip de autovehicule, pe fondul unui interes crescut din partea românilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: