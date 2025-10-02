Ovidiu Cîmpean: „Nicușor Dan a pus stop unei găselnițe politice semnată de Sabin Sărmaș: scutirea temporară de impozit pentru câștigurile din criptomonede”

Nicușor Dan a transmis recent Parlamentului o cerere de reexaminare a unei legi care prevede scutirea de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede. „Președintele a pus stop unei găselnițe politice semnată de Sabin Sărmaș”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL).

Deputatul Ovidiu Cîmpean: România are nevoie de reguli drepte, nu de privilegii mascate | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Nicușor Dan a transmis Parlamentului, miercuri, o cerere de reexaminare a legii care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale.

Președintele apreciază că măsura este „lipsită de oportunitate și contravine politicilor fiscale asumate de Guvern în contextul actual”.

„Legea trimisă la reexaminare a fost inițiată de Sabin Sărmaș, care a ales să fie populist și să fluture un steag fals al «inovației». Dincolo de «narațiunile cool» și lobby-ul discret, adevărul e simplu: această lege nu aducea nimic bun României, ci doar privilegii pentru unii”, semnalează deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Ovidiu Cîmpean: „Nicușor Dan a pus stop unei găselnițe politice semnată de Sabin Sărmaș: scutirea temporară de impozit pentru câștigurile din criptomonede”

După cum arată parlamentarul clujean, nu investitorii sunt problema, în condițiile în care aceștia joacă după regulile existente. Problema apare însă atunci când politicienii inventează reguli strâmbe pentru câștig personal.

„Iar aici, Sărmaș a încercat să împingă o lege făcută pe genunchi, populistă și contrară angajamentelor României prin PNRR.

Ce ne spune această inițiativă? Că Sabin Sărmaș vrea să își construiască imaginea de «reformator», chiar dacă asta înseamnă privilegii fiscale și aruncarea în aer a principiului echității. Că un deputat își poate face campanie promițând «cadouri» unor nișe, în timp ce restul românilor muncesc și plătesc corect taxe. Asta nu e viziune, nu e reformă”, afirmă Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Echitatea fiscală și încrederea în stat, asigurate de reguli general valabile

Echitatea fiscală presupune ca legea să fie aceeași pentru toți. Astfel, arată deputatul liberal. dacă unii plătesc taxe corect, iar alții primesc scutiri „speciale”, nu poate fi vorba de dreptate, ci de o nedreptate legalizată.

Încrederea oamenilor în stat se clădește pe sentimentul că regulile se aplică la fel, indiferent dacă ești angajat, antreprenor sau investitor.

NU pentru o țară a privilegiilor. Cîmpean: „Eu nu voi gira astfel de portițe”

Când apar excepții, bugetul pierde, cetățenii cinstiți se simt păcăliți, iar România riscă să devină țara privilegiilor.

„Eu nu voi gira astfel de portițe”, susține parlamentarul liberal Ovidiu Cîmpean.

„Voi respinge legi care creează inechitate și lovesc în principiul de bază: fiecare contribuie corect, după putere, pentru ca România să meargă înainte.

Am toată aprecierea pentru tinerii care investesc în tehnologii noi și pentru cei care cred în potențialul crypto. Ei aduc curaj, inovație și energie economiei. România are nevoie de această mentalitate antreprenorială și de generații care privesc spre viitor. Tocmai pentru a proteja încrederea lor și a tuturor contribuabililor, regulile trebuie să fie clare și egale. Nu putem construi o piață sănătoasă pe scutiri temporare sau privilegii politice, ci pe stabilitate, transparență și respect pentru toți. România are nevoie de reguli drepte, nu de privilegii mascate”, conchide Ovidiu Cîmpean.

În mai multe interviuri din 2024, Sabin Sarmas afirmă ca i-ar cunoaște personal pe unii investitori în criptomonede.

Într-un interviu din mai 2024, referindu-se la ideea de a fi impozit 0% la câștigul din criptomonede Sabin Sărmaș spunea: „Ce are România de pierdut din treaba asta? De ce să nu te duci la maximul posibil, mai ales că e o măsura tranzitorie? E o excepție până la urmă”.

„Eu știu doi oameni din Cluj. Unul e neamț. Ăla din Germania mi-a spus că dacă România vine cu o politică sănătoasă, el rămâne în România cu totul, că are o grămadă de bani în crypto. Îi scoate și vede el ce face. Sunt câteva zeci, sute, sunt câțiva, dacă tot dai un semnal. E minimul la care ne putem duce (cu 0% impozit n.r.), că nu o să-ți dea Statul bani pentru asta”, afirma Sărmaș, scrie hotnews.ro.

Potrivit acestuia, toată lumea stă cu frica în sân că dacă scoate niște bani din crypto îi blochează banca.

„Ce treabă-i asta? Până la urmă sunt banii oamenilor. Că sunt bandiți pe-acolo care și-au spălat banii prin tot felul de mecanisme, oricum vor face și cu 0% și cu 7%. Eu am încredere în cei care au investit în crypto. Îi știu personal pe mulți din ei. Îi știu pe prietenii mei care au investit în crypto repede. Sunt oameni care erau preocupați de tehnologie și de a investi. Eu am încredere că toată povestea asta o să meargă mai departe”, a mai afirmat deputatul.

Concluzia ușor de tras este ca Sabin Sarmas, deputat la acea vreme, ar fi intervenit cu un amendament de modificare a legii fiscale pentru a obține un avantaj pentru persoane apropiate; acest gest, dacă nu este ilegal („vânzarea” influenței politice), este în mod sigur imoral.

