Inflația din România, de trei ori mai mare decât media europeană

În timp ce rata anuală a inflației în Uniunea Europeană s-a stabilizat, în august, la 2,4%, România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație.

România, lider european la inflație| Foto: monitorulcj.ro

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România are în continuare cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri de oficiul european de statistică.

Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Cipru (0%), Franța (0,8%) și Italia (1,6%).

La polul opus, țările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflației au fost:

*România - 8,5%,

*Estonia - 6,2%

*Croația - 4,6%.

Inflația din România, cea mai mare din UE|Sursa: Eurostat

Comparativ cu situația din luna iulie 2025, rata anuală a inflației a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru țări și a crescut în 14 state membre, inclusiv în România - de la 6,6% până la 8,5%, potrivit datelor Eurostat.

În zona euro, rata anuală a inflației a rămas stabilă în luna august la 2%, ținta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,44 %), urmate de alimente, alcool și țigări (0,62%). În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,19%.

În cazul României, potrivit datelor publicate recent de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

