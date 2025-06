Banca Transilvania a atras 1,5 miliarde de lei, emisiune record în sistemul bancar local

Banca Transilvania a încheiat cu succes prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei și a atras 1,5 miliarde de lei.

Banca Transilvania finalizează cu succes prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei|Foto: Banca Transilvania

Este prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei a băncii.

Obligațiunile, listate la Bursa de Valori București

Emisiunea de obligațiuni a primit rating de tip Investment Grade, BBB- din partea Fitch.

BT are în strategie utilizarea mecanismelor de finanțare prin piața de capital, pe piața locală și pe piețele internaționale.

Banca Transilvania anunță finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligațiuni sustenabile în lei, la Bursa de Valori București, care a fost primită cu interes ridicat de investitorii locali, în ciuda contextului economic incert.

În primele ore de la lansare, jumătate dintre cei care au investit în obligațiuni au fost investitori instituționali din România - fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale. Totodată, emisiunea a atras atenția investitorilor internaționali, ceea ce denotă un interes tot mai mare pentru piața de capital din România. Totodată, investitorii ancoră, cum sunt băncile de dezvoltare și fondurile internaționale, au sprijinit demersul Băncii Transilvania la BVB.

Emisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opțiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%.

Suma atrasă de la investitori, destinată finanțării proiectelor durabile

Suma atrasă de la investitori va avea ca destinație finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanțare sustenabilă și se înscrie în cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL - The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).

Emisiunea de obligațiuni va debuta la Bursa de Valori București în luna iulie 2025, iar obligațiunile vor avea simbolul XS3109437387.

Ömer Tetik, CEO BT|Foto: Banca Transilvania

„De aproape 30 de ani, Banca Transilvania folosește cu succes piața de capital pentru a-și finanța operațiunile și creșterea, cu beneficii atât în ceea ce privește activitatea băncii, dar și pentru dezvoltarea pieței de capital. Prin această emisiune în lei am diversificat opțiunile de investiții pentru investitorii locali și ne bucurăm de interesul cu care a fost primită în piață. Fondurile atrase, alături de capitalizarea majorității profitului de anul trecut, ne ajută să creștem creditarea companiilor și a populației, cu efecte imediate în creșterea economică”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de BT Capital Partners, Banca Comercială Română (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank și de Alpha Bank România (parte a Grupului UniCredit). Consultanții juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea și Clifford Chance, iar auditorul financiar, Deloitte Audit.

2,5 miliarde de euro, suma atrasă de BT prin emisiuni de obligațiuni

Noua emisiune de obligațiuni ridică la aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent) valoarea celor 5 emisiuni de obligațiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023. Exceptând emisiunea de obligațiuni în lei și plasamentul în obligațiunile subordonate, toate celelalte obligațiuni (TLVRO30, TLVRO28 și TLVRO27) sunt listate la Euronext Dublin. Acest lucru a permis băncii să ajungă la o gamă mai largă de investitori și să comunice internațional povestea BT, performanța sa financiară și potențialul de creștere alături de economia românească.

