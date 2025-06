Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Radu Jude și actori din Kontinental 25, vi s-a urât cu binele, vă luați la harță cu dezvoltatorii imobiliari?”

Acum vreo 15 ani au venit la mine cu șpăgi (generoase, nimic de zis) să conving corporația să mutăm platforma industrială de unde este și să le vindem lor terenul, să facă blocuri cât vezi cu ochii.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Pentru că am spus nu m-au dat pe mâna presei să mă tăvălească un pic prin noroi să îmi vină mintea la cap.

Apoi, pentru că sunt ardelean încăpățânat și continuam să spun nu, m-au pârât la prietenii lor politicienii, care au început să bâjbâie ceva cum că aș crea disconfort, gălăgie și poluare în zonă.

Apoi, în ultimă instanță, au schimbat ceva prin planul urbanistic, naiba știe care plan urbanistic, că sunt o groază, ca să nu mai pot construi industrial.

Apoi, ca să vezi ghinion, au venit pandemia și războiul, companiile de medicamente au fost declarate entități critice și nu are voie nimeni să se atingă de ele – deși, mai știi?

Apoi, daca nu-i poți învinge, fă-ți-i aliați, mi-au făcut „reclamă” cum că aș fi devenit dezvoltator imobiliar. Da, cu 5.000 metri pătrați de teren în pantă am devenit mare dezvoltator imobiliar, râd de mine și curcile dezvoltatorilor imobiliari.

Așadar, nu plec de pe terenul meu, am să scriu în continuare cu mândrie pe tot ceea ce produc „Made in Cluj-Napoca, Romania”. Mai am vreo 10 hectare libere, mi-ar plăcea să intru într-un parteneriat public-privat să construim un campus universitar de învățământ dual, o platforma de cercetare-dezvoltare sau un centru de biotehnologie.

Radu Jude și actori din Kontinental 25, să ne înțelegem.

Nu am nici o problemă că România pune la pământ fabrici, uzine și combinate ca să construiască blocuri cu apartamente, clădiri cu birouri și malluri cu importuri. Mai bine spus nu mai am nici o problema, m-am resemnat.

Nu am nici o problemă că România face milionari din industria de imobiliare, din industria de importuri și din industria de divertisment, câtă vreme toata lumea își plătește taxele, impozitele și contribuțiile.

Am o problema însă că România nu este capabilă să facă milionari din industria de biotehnologie, din industria de microcipuri și din industria de energie regenerabila, așa cum se întâmplă în toate țările din Europa de Est.

Radu Jude și actori din Kontinental 25, data viitoare când mai faceți un film în care va luați la harță cu dezvoltatorii imobiliari, contați și pe mine ca sponsor.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: